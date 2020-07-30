Холостячка 2020 - Ксения Мишина впервые раскрыла подробности личной жизни

Ксения Мишина ответила на вопрос об отношениях / Instagram

Готовится дата выхода нового проекта - Холостячка с Ксенией Мишиной. СТБ обнадеживает, что премьера романтического реалити Холостячка уже очень скоро, но все держиться в строгом секрете. Главной героиней проекта стала талантливая актриса театра и кино, любящая мама - Ксения Мишина.

Однако, Ксения Мишина призналась, как ей удается совмещать личную жизнь и профессию. Мишина ответила СТБ на вопрос о том, в каких количествах и как мужчины присутствуют в ее жизни.

Ксения Мишина призналась, что она очень много времени посвящает своей работе, и ей не хватает времени с кем-то знакомиться.

"Большую часть своей жизни я посвящаю работе. Часто мне не хватает времени на себя, а тем более, на подобные задача - с кем-то познакомиться. Читайте такжеКсения Мишина - главная Холостячка о красоте, спорте и женственностиПоэтому сказать, что в моей жизни присутствует огромное количество мужчин и у меня нет от них отбоя, не могу никак. Я живу, работаю и уверена, что встретить человека можно везде. А если мне сейчас предлагают для этого специальную возможность, то почему отказываться? Интересно исследовать себя, свои желания, приоритеты и поведение в выборе мужа. Научиться чувствовать, кто и что нравится, и разобраться в мужской психологии. Это время на проект будет отведено специально для меня и моих вопросов. И это очень классно", - призналась она.

Напомним, что шоу Холостячка выйдет на СТБ осенью 2020, и продет в формате Холостяка, только наоборот - внимания Холостячки будут добиваться мужчины. Как все проходило - остается настоящей интригой, и канал держит в тайне все подробности.