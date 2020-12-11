Холостячка 2020 выпуск 8 11-12-2020 - кого оставила Ксения Мишина

Холостячка 2020 - кто ушел в 8 выпуске / СТБ

Выпуск 8 шоу Холостячка на СТБ вышел в 19:00 11 декабря. Холостячка Ксения Мишина в восьмом выпуске провела за неделю только три свидания. Она вынуждена была познакомиться с семьями сразу троих "своих" мужчин.

Ксения Мишина должна была принять серьезное решение на церемонии роз, так как до этого поставила себя перед непростым выбором.

Ксения Мишина на шоу Холостячка пытается найти вторую половинку, и перед финалом должна была познакомиться с семьями конкурсантов. По схожести с шоу Холостяк, в 9 выпуске Ксения Мишина должна была бы знакомить мужчин со своей мамой и папой, но познакомила только с папой.

Кого выбрала Ксения Мишина и кто ушел в 8 выпуске Холостячка 2020 - читай на Главреде

Восьмая неделя будет слишком тяжелой и необычной для Ксении Мишины. Ей было трудно выбрать между оставшимися мужчинами, с семьями которых она познакомилась.

Однако, на церемонии роз произошло непредвиденное.

Шоу покинул Андрей Рыбак.

Холостячка 2020: участники - Андрей Рыбак / СТБ

Возраст: 29 лет

Город: Житомир

Семья: С самого детства Андрей видел ссоры родителей. Папа любил выпить, доходило до того, что бил маму. Спустя время мать познакомилась на работе с другим мужчиной, к которому ушла.

Об отце Андрей говорит: "Отец – это пример того, как нельзя поступать. Что нельзя делать для своей женщины и семьи". До сих пор в глубине души он обижен на папу.

Работа: Ведущий на корпоративах, радиоведущий вечерней программы "Пора домой-шоу". Уже 11 лет пишет скетчи, сценарии для различных юмористических ТВ-проектов ("Лига смеха" и др). Является резидентом "Камеди клаб".

Отношения: У Андрея было несколько серьезных отношений. После того, как первая девушка его бросила, он узнал о ее изменах. Тогда сильно разуверился в женском поле и решил, что будет цинично относиться ко всем его представительницам. Встречался с разными девушками, в основном из юмористической тусовки. Однако надеется все еще встретить свою настоящую любовь.

Увлечения: Спорт.

На проекте Холостячка остались Саша Эллерт и Алексей Тригубенко.

Холостячка 1 сезон выпуск 8 11-12-2020 смотреть видео ютуб:

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