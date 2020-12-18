Холостячка 2020 выпуск 9 18-12-2020 - кого выбрала Ксения Мишина

Холостячка 2020 - кто победил в проекте / СТБ

Последний 9 выпуск шоу Холостячка на СТБ вышел в 19:00 18 декабря. Холостячка Ксения Мишина за последнюю неделю провела четыре свидания. Она вынуждена была познакомить папу со "своими" мужчинами, а потом провести последние свидания перед выбором.

Кого выбрала Ксения Мишина в финале шоу Холостячка 2020 - читай на Главреде.

Ксения Мишина была недовольна тем, что Александр выпил с ее папой, но с другой стороны, мужчины нашли общий язык. Леша постарался понравиться папе, а его старания оценила Мишина. В конце папа сказал, что все же для Мишиной больше подошел бы Леша, но это было просто на камеру.Читайте такжеХолостячка 2020 как прошел финал 18-12-2020

На личных свиданиях с мужчинами Ксения Мишина пришла в восторг. Алексей пригласил ее подрифтить на трек, и стер заднюю резину. А потом повел в цирк, где они занялись воздушной акробатикой.

Александр же позвал Мишину полетать на парапланах, преодолев свой панический страх высоты. Они завершили полет эмоциональным поцелуем. После этого Григорий Решетник устроил им проверку, показав их интервью с бэкстейджа, которые не всегда приятны для каждого из них.

Он повел ее в спа, где парочка дурачилась, избежав очередного серьезного разговора.

В финале Ксения Мишина приняла кольцо от Александра Эллерта.

Кто такой Александр Эллерт

Холостячка 2020: кто такой Александр Эллерт / СТБ

Возраст: 33 года

Город: Киев

Семья. Александра воспитывала мать, которая работала учителем.

Работа: Автор шуток в "Студия Квартал-95", ведущий различных корпоративных мероприятий.

Отношения: В студенческие годы Александр познакомился со своей первой женой. В браке родилась дочь Эля. Однако спустя 2 года семья распалась. У супругов были разные взгляды на жизнь.

Сейчас дочери 12 лет. Она часто остается с отцом, и они вместе путешествуют.

Спустя 7 лет после первого брака Александр женился во второй раз на девушке из общей компании. Возлюбленная ему сама сделала предложение. Однако прожили они недолго, так как поняли, что дружить у них получалось лучше, чем строить семью.

Увлечения: Черпает вдохновение от всего вокруг и не имеет одного конкретного хобби.

Холостячка 1 сезон выпуск 9 финал 18-12-2020 смотреть видео ютуб:

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