Шоуранерка Ирина Никончук раскрыла секрет работы над сериалом "Секс, Инста и ВНО"

Ирина Никончук / Пресс-служба

В Украине не так много сериалов о молодежи и для молодежи, тем более, таких, в которых заложен глубинный смысл о подростковых проблемах.

Сериал "Секс, Инста и ВНО" - новая попытка и новый формат для украинского рынка, к созданию которого чрезвычайно серьезно подошла команда 1+1 Digital, ведь это будет первый сериал о подростках, создается эксклюзивно для VOD-платформы 1+1 video.

Ирина Никончук - шоуранерка сериала "Секс, Инста и ВНО", создание которого заняло без малого 2 года. Вместе с командой она провела множество тестов и интервью с подростками ради создания максимально актуальной и правдивой истории, а к работе привлекла режиссера Антонио Лукича - звезду современного молодого украинского кино.

При личной встрече мы не удержались, и поинтересовались у Ирины о происхождении идеи сериала, а также достаточно провокационном названии.

"Как вы помните, в 1+1 был очень хороший и успешный проект "Школа". После его завершения, у нас осталась большая аудитория, которая жила на разных площадках холдинга - как на 1+1, так и в Digital. Читайте также"Мы будем удивлять": режиссер Антонио Лукич заинтриговал сериалом СЕКС, Инста и ВНО Поэтому перед нами стоит задача создать новый проект для юной аудитории, в которой был спрос на что-то совершенно новое и необычное. В основе моего креативного метода неизменным является первый пункт - я всегда начинаю работать отталкиваясь от интересов целевой аудитории. Привлекая нашу потенциальную аудиторию, мы с командой пытаемся узнать больше о том, как они живут, каковы их боли, которые их страхи, их действительно волнует, какой период они сейчас переживают, контент они смотрят, что их увлекает? И мы провели много фокус-групп, глубинных интервью по два-три часа с целевой аудиторией разного гендера. И в результате нашего первого опыта общения с этой целевой аудиторией, для себя я выделила три базовых проблематике.

Секс - подростки находятся в таком непростом психофизическом состоянии, состоянии взросления. Конечно они сталкиваются с проблематикой первых сексуальных отношений, первой любви - первого опыта в этой сфере, и, конечно, она для них проблемная.

- подростки находятся в таком непростом психофизическом состоянии, состоянии взросления. Конечно они сталкиваются с проблематикой первых сексуальных отношений, первой любви - первого опыта в этой сфере, и, конечно, она для них проблемная. Соцсети - мы понимали, что это огромная часть их жизни, и она довольно конфликтная, потому что родители против соцсетей, а молодежь там самовыражается, выстраивает свою социальную позицию. Instagram, TikTok - это новый способ социализации, и именно в соцсетях проходит огромная часть социализации современного поколения Z. Если у нас когда-то это все происходило во дворе - мы выходили, и там были наиболее популярны мальчик и девочка, то у современного поколения социализация происходит через соцсети.

- мы понимали, что это огромная часть их жизни, и она довольно конфликтная, потому что родители против соцсетей, а молодежь там самовыражается, выстраивает свою социальную позицию. Instagram, TikTok - это новый способ социализации, и именно в соцсетях проходит огромная часть социализации современного поколения Z. Если у нас когда-то это все происходило во дворе - мы выходили, и там были наиболее популярны мальчик и девочка, то у современного поколения социализация происходит через соцсети. Ну и ВНО. Этот эпизод в жизни героев появился на поздних этапах. При разработке идеи сериала, мы использовали метод, когда сценарий пишется слитно с целевой аудиторией. Мы тестили персонажей на их сверстниках, смотрели на их реакцию и восприятие. Одним из вопросов в тестах было: "Чего вы сейчас боитесь больше всего?". Это важно, ведь является одной из основ драматургии - когда мы строим персонажа, мы всегда должны понимать, чего он хочет и чего он боится. Так вот, при опросе, примерно 8 из 10 человек с фокус-групп отдали ВНО первое место среди всех своих страхов. Действительно его боятся. Поэтому в сценарии появилось ВНО, герои сериала будут составлять его в финальной серии, и большинство персонажей к нему готовится на протяжении всей истории. А также это важная составляющая сценария: как говорят американские сценаристы, в истории не обойтись без "obstacles" - препятствий, которые давят на героя и которые он должен преодолевать", - рассказывает Ирина.

Ирина Никончук / Пресс-служба

Идея сериала и его "изюминка" появились тоже не просто так - Ирина рассказала, что по сюжету стоит реальная история из жизни, а название - на самом деле современная аллюзия на одну популярную песню и чрезвычайно популярный уже полвека выражение. "История главной героини - это история, которую мне рассказал мой студент из медиашколы (ред. - Высшая школа Media & Production). Она имела пикантную тайну, и однажды он узнал об этом из ее соцсетей. И тогда я подумала: а что, если бы у меня была такая героиня, с такой же тайной, и она была самой популярной девушкой в школе, и однажды все узнали ее об этом - что бы с ней происходило дальше? Ну и, собственно, теперь это происходит с нашей главной героиней Сашей по сценарию.

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Немало вопросов является и о названии сериала. Во-первых, к ней заложена базовая проблематика подросткового поколения, а, во-вторых, как мы все хорошо помним, есть известная песня "Секс, наркотики и рок-н-ролл" Дьюри (ред. - песня Иэна Дьюри 1977), и мы заметили, что секс остается популярным до сих пор, пока у людей есть сердце, две руки, две ноги и желания. Наркотики для нового поколения - это соцсети, подростки зависимы от них не меньше, чем все были в 70-е от других веществ. А смущает сердца сейчас не рок-н-ролл, а ВНО, как узнали мы из фокус-групп ", - делится Ирина Никончук.

Кстати, проблема действительно актуальна - молодые актеры, которые недавно закончили школу и проучились 1-2 года в университете, рассказали, что сценарий прописан действительно очень метко, и максимально правдиво раскроет внутренний мир героев. Каждый их шаг будет продуманным и взятым из реальной жизни, рассказывают создатели сериала.

"Многие вопросы, которые будут освещены в нашем сериале, я считаю, очень актуальны сейчас. Почему часто бывает так, что в проектах о молодежи сегодня, то и недоговаривают, а какие-то глобальные проблемы заканчиваются просто на том, что ребята курят сигареты и все. И я очень рад, что в этом сериале у нас будет возможность показать проблемы, как они есть на самом деле", - говорит Александр Яценко, который играет Богдана.

Александр Яценко, Григорий Наумов и другие актеры сериала Секс, Инста и ВНО / Пресс-служба 1 + 1

А вот главная героиня - Ганнуся Ярмоленко, которая играет Сашу, рассказала, что, как только появилась информация о сериале "Секс, Инста и ВНО", ей сразу начали писать школьники, которые переживают сейчас проблемы, о которых пойдет речь в сериале.

"Я сама как недавно закончила школу, и помню, как ты ходишь к репетитору, и не хочешь, и боишься к нему ходить, и этот мандраж перед ВНО. Все эти воспоминания еще очень свежи в моей памяти, и когда я захожу в школу, только теперь уже на съемочной площадке, мне несложно воспроизвести все те эмоции и атмосферу. Конечно, сначала было очень страшно, ведь все эти подростковые темы очень непростые - вдруг я не "попаду" в роль в психологическом плане. Потому подростки же абсолютно все через себя пропускают, у них все максимизируется. Но все эти сомнения развеяла сама история, которая просто захватила меня. Вообще я поклонница скандинавского сериала SKAM ( "Стыд"), который тоже о школьниках и подростков. И еще тогда думала, что было бы прикольно, если бы и у нас сняли что-то подобное, - говорит Аня Ярмоленко. - И вот теперь я в таком сериале, только украинскому. У нас тоже история о молодежи, но она со своими "загвоздка". По моему мнению, мы несем то нужное и важное для людей. И мы в этом уже убедились. Были еще только первые съемочные дни, а нам уже писали дети: "Я сдала ЕГЭ, мама хочет, чтобы я поступала на такой же специальность, шла, а я не хочу, мне очень интересно было бы посмотреть ваш проект. У вас там же будут такие истории?". Я считаю, что мы будем доносить важные месседжи, а я за то, чтобы то, чем ты занимаешься, привносило что-то важное в мире и помогало людям".

Ганнуся Ярмоленко / Пресс-служба 1+1

Ирина Никончук также с энтузиазмом поделилась тем, что у нее лучшая целевая аудитория, которая очень переборчиво относится к контенту. Поэтому для нее и команды это было практически вызовом - сделать проект, который мог бы найти мощный отклик у подростков.

"Аудитория нашего сериала потребляет очень много контента. Это поколение, выросшее в эпоху инфляции контента, когда его много, и они смотрят его не только на телевидении, как мы ранее. Сейчас им доступны сериалы Netflix, Amazon Prime, на других платформах, им доступен YouTube. Более того, это поколение, которое самостоятельно создает много контента - они сами активно снимают и публикуются т в YouTube и TikTok. Ни одно поколение человечества до сих пор не потребляло его так много, как они. И здесь "горячая в двух концах". Объясню почему. С одной стороны, с этой аудиторией трудно работать. Ведь нам нужно захватить и удержать внимание зрителя, который живет просто в море контента. Сделать это труднее, чем, к примеру с аудиторией 55+, которая обычно смотрит большие каналы и более стабильна в своих предпочтениях. С другой стороны - в нашей аудитории очень крутой вкус. Они очень много насмотрелись контента и поэтому хорошо понимают, что такое драматургия. Они оперируют киношными терминами, и в них крутая из всех целевых аудиторий эстетическая позиция. Они могут оценить стиль, музыку, как выставлено в кадре свет; оценить драматургию - и потому это огромный кайф работать с такой аудиторией. "Секс, Инста и ВНО" станет первым подростковым сериалом в жанре драмеди (ред. - сочетание элементов комедии и драмы). Стоит добавить, что на нашем рынке не часто, освещая тему подростковой жизни, обращаются к жанру комедии. Но для подобных тематик, комедия - это очень точно, потому что через юмор мы можем поднимать важные вещи и рассказывать их легко. Очень надеюсь, что им это все понравится", - с настоящим жаром в глазах и голосе рассказывает шоуранерка.

Ирина говорит, что хоть это и не было основной целью, но сериал осветит немало актуальных в социуме проблем: охрана окружающей среды, ЛГБТ, гендерные проблемы и т.д.: "Это вещи, которые для них являются нормальными и актуальными, они спокойно и свободно об этом говорят и, конечно, хотят слышать об этом с экрана. Поэтому все эти проблематике будут в сериале".

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Актеры же были достаточно удивлены и рады участию в проектах: ведь это история, которую снимает молодежь о молодежи. К тому же он представит новое поколение в украинском киноискусстве.

"Я не верил, что могу попасть в этот проект, потому что он сразу показался мне из тех, которые называют "топовыми", но когда увидел, что там еще и снимаются мои друзья, и вообще наша команда достаточно молодая - все это стало для меня приятным шоком. Я рад и горжусь, что все мы - абсолютно мотивировано и сильная команда. У нас будет много острых, я бы сказал, тем, которые важны подросткам. И особенно - это взаимоотношения отцов и детей", - говорит Григорий Наумов, который играет Клима.

Ирина подчеркнула, что проблема отцов и детей остается актуальной вне поколениями и тем, и хотя никто не ставил основную идею освещать этот вопрос, родители часто будут иметь значительное влияние на все три главные темы сериала.

"Когда у меня были интервью с подростками, они очень часто рассказывали, что родители о них ничего не знают. И на самом деле, моя собеседница возвращается из школы хорошей девочкой с хорошими оценками, а когда остается вечером в одиночестве, то живет в своем мире, который разительно отличается от того, что известно родителям. Подростки в своем социальной жизни часто иные, чем в семье. Поскольку у нас так много реальных историй, то родители смогут увидеть, что на самом деле живут подростки, их волнует. В истории героев сериала мы стремились показать, что взросления, первые влюбленности, первый секс, социальные сети, и ВНО - это, по сути, одинаково важны части их жизни. Они не могут блокировать какую-то из них, чтобы сосредоточиться только на учебе. Они не являются взаимоисключающими. Возможно, родители сделают выводы для себя, хотя такой цели лично у меня не было", - рассказывает шоуранерка сериала.

Ирина Никончук, Антонио Лукич, Евгений Гончаренко и Сергей Волк / Instagram Ирина Никончук

Команда не ставила себе цель показать "как нельзя", рассказывать морализаторские идеи. Все пробовали сделать максимально объективно и реально.

"Мы всегда показываем поступок, а потом - каким может быть следствие. Поскольку у нас умная целевая аудитория, а я это знаю точно, потому что очень много времени с ними провела, они все поймут сами и выводы сделают тоже сами. Это мега интересное поколение, у них, в отличие от многих из нас, нет "черного" и "белого", а это "60 оттенков серого". Они способны критически мыслить, делать выбор прямо сейчас, и знают о последствиях. Я уверена, что они поймут все и учить их не нужно"- говорит Ирина Никончук.

Судьба продолжение сериала "Секс, Инста и ВНО" держится в тайне. Однако и Ирина Никончук, и Антонио Лукич не желают расставаться с героями, которых они создавали с такой любовью.

"Я надеюсь, что эти персонажи, которые родились из-под пера наших сценаристов Евгении Бабенко и Павла Острикова, полюбятся зрителям, и все будут с нетерпением ждать второй сезон", - интригует Ирина.

Сейчас идет постпродакшн сериала, премьера которого запланирована на осень. Драмеди будет доступна по подписке на платформе 1 + 1 video.