УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Раскрыли схему, как украинцев дурят за границей в отелях

Оказывается, не все украинские туристы знают о своих правах в отелях, и работники этим пользуются.

14 июля 2020, 11:00
Тетяна Сорокоус
Татьяна Сорокоус / Пресс-служба

Чаще всего украинцы выбирают для отдыха солнечный Египет, который привлекает ценой и all inclusive. И к сожалению, местные жители придумывают различные схемы и махинации, чтобы вытянуть из туристов побольше денег. До введения карантина журналистка проекта Тайный агент, что показывает Новый канал, Татьяна Сорокоуст полетела в Шарм-эш-Шейх, чтобы проверить сервис в пятизвездочном отеле.

Обманы начались еще с туристического агентства.

"В туристическом агентстве меня не предупредили, что от отеля до моря идти больше 15 минут. Поэтому придется дополнительно платить за пользование электрокаром. Это отнюдь не входило в мои планы", – говорит агент..

Журналистка признается, что после такой неожиданной новости надеялась отдохнуть в комфортном номере. И не так сложилось, как думалось.

"Я открыла дверь в бруднющий номер. Душевая кабина была вся в плесени, а по стенам лазили муравьи. Вся сантехника была ржавая. Зеркало возле умывальника – разбито. На полу было много волос. Ручка двери на балкон – сломана. Вот таких тут пять звезд", – рассказала шокированная Татьяна.

Агентша не желала оставаться в таких условиях. Девушка позвонила на рецепцию и попросила, чтобы ей заменили номер. Тут начались новые сложности и попытки обмана.

"Такая услуга оказалась платной. Представляете, администратор хотел 20$ за день пребывания в лучшей комнате", – говорит Татьяна.

Журналистка долго настаивала, что имеет право на смену комнаты. И она добилась своего. На этот раз ей не стали подсовывать некачественное обслуживание.

"Другой номер был чистым. Я тщательно его осмотрела и не нашла никаких дефектов", – рассказывает Таня.

Журналистка отметила, что надо знать свои права, и в подобных ситуациях администрация не имеет права требовать денег за переселение.

"Чтобы вам не говорили на рецепции, отстаивайте свои права на лучшие условия. Ведь вы заплатили деньги за комфортный отдых и качественный сервис", - предупреждают авторы проекта.

Напомним, Тайный агент выходит каждый понедельник в 15-30 на Новом канале.

новости шоу бизнеса новый Египет туризм
Сейчас вы просматриваете новость «Раскрыли схему, как украинцев дурят за границей в отелях». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

11:17
Парламент легализовал игорный бизнес
11:15
МИД: Украинцев начали пускать еще в две страны – теперь их 25 Видео
11:04
Путин "обнулением" подписал себе приговор мнение
11:00
Раскрыли схему, как украинцев дурят за границей в отелях
10:42
Экс-депутат Госдумы сказал, почему Кремлю выгодно падение рейтинга Зеленского
10:32
Карантин в Украине собрались продлить – новые сроки и меры Видео
10:31
Тело Найи Риверы нашли в озере - что показала экспертиза
10:28
Развод и влияние на детей: 10 последствий
10:27
Коронавирус в Украине и мире 14 июля: число зараженных перевалило за 13 миллионов
10:07
Карантин в Одессе усилен: кто должен меньше работать
10:06
Стрельба в Бердянске: пьяный мужчина открыл огонь по детям Фото
10:04
Предложенное Кабмином снижение зеленого тарифа является недостаточным – нардеп Нагорняк
09:57
Чем опасно превращение собора Святой Софии в Турции в мечеть мнение
09:33
"Новый зашквар с Тищенко": Велюр снова "наплевал" на правила Видео
09:29
Вакцина против COVID-19: в США обещают выпустить препарат до конца лета
09:27
Инсульт: симптомы, причины и факторы риска
08:56
Коронавирус в Украине 14 июля: число зараженных приближается к отметке в 55 тысяч
08:46
В Киеве подскочило количество больных коронавирусом
08:32
Коронавирус мутирует: врач рассказал, как это отразится на его опасности
08:25
Похороны Радикальной партии, или Что Тимошенко и Ляшко будут делать вместе мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять