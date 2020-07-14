Раскрыли схему, как украинцев дурят за границей в отелях

Татьяна Сорокоус / Пресс-служба

Чаще всего украинцы выбирают для отдыха солнечный Египет, который привлекает ценой и all inclusive. И к сожалению, местные жители придумывают различные схемы и махинации, чтобы вытянуть из туристов побольше денег. До введения карантина журналистка проекта Тайный агент, что показывает Новый канал, Татьяна Сорокоуст полетела в Шарм-эш-Шейх, чтобы проверить сервис в пятизвездочном отеле.

Обманы начались еще с туристического агентства.

"В туристическом агентстве меня не предупредили, что от отеля до моря идти больше 15 минут. Поэтому придется дополнительно платить за пользование электрокаром. Это отнюдь не входило в мои планы", – говорит агент..

Журналистка признается, что после такой неожиданной новости надеялась отдохнуть в комфортном номере. И не так сложилось, как думалось.

"Я открыла дверь в бруднющий номер. Душевая кабина была вся в плесени, а по стенам лазили муравьи. Вся сантехника была ржавая. Зеркало возле умывальника – разбито. На полу было много волос. Ручка двери на балкон – сломана. Вот таких тут пять звезд", – рассказала шокированная Татьяна.

Агентша не желала оставаться в таких условиях. Девушка позвонила на рецепцию и попросила, чтобы ей заменили номер. Тут начались новые сложности и попытки обмана.

"Такая услуга оказалась платной. Представляете, администратор хотел 20$ за день пребывания в лучшей комнате", – говорит Татьяна.

Журналистка долго настаивала, что имеет право на смену комнаты. И она добилась своего. На этот раз ей не стали подсовывать некачественное обслуживание.

"Другой номер был чистым. Я тщательно его осмотрела и не нашла никаких дефектов", – рассказывает Таня.

Журналистка отметила, что надо знать свои права, и в подобных ситуациях администрация не имеет права требовать денег за переселение.

"Чтобы вам не говорили на рецепции, отстаивайте свои права на лучшие условия. Ведь вы заплатили деньги за комфортный отдых и качественный сервис", - предупреждают авторы проекта.

Напомним, Тайный агент выходит каждый понедельник в 15-30 на Новом канале.