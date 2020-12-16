Катерина Кухар призналась, где дома использует приемы из балета

Екатерина Кухар / Instagram

В заведениях Украины в меню можно найти трюфель, улиток и блюда с редкими и дорогими ингредиентами, а рестораны всегда заботятся о специальных приборах, которыми удобно этими блюдами насаждаться.

Не все разбираются, какие приборы для каких блюд подходят, а уж тем более назвать блюдо по приборам. 9-летняя Любовь Глумова устроила баттл с Катериной Кухар по использованию всех 36 приборов. В шоу "Дети против звезд", которое показывает Новый канал, Катерина Кухар не только приняла участие в дуэли, но и рассказала о необычном домашнем этикете.

"Я совершенно знаю театральный этикет, - говорит балерина. - Вдохновение к новым знаниям получаю во время гастролей во Франции. Ведь бываю там каждый год. Кстати, именно при французском королевском дворе появился термин "этикет".Читайте также"Три месяца убирала сама": Mamarika призналась, как учила мужа домашним делам Людовик ХИV ввел специальные карточки для придворных с перечнем обязательных правил, в том числе и поведения за столом. Балет, этикет и вся эта терминология тесно связаны между собой. И я владею этими знаниями".

По словам Екатерины, даже когда у нее падает вилка на пол, она поднимает ее с помощью танцевального элемента - пор где бра.

А вот девочке привили любовь к этикету бабушка и мама. Любовь говорит, что умело пользуется различными приборами. Правда, щипцы для улиток применять очень любит.

Во время батла девушкам надо было по приборам отгадать блюда на тарелках, скрытые крышками.

Катерина Кухар / Новый канал

Люба легко определила все приборы, а вот Екатерина спутала столовую ложку с десертной. Словом, победу одержала девочка.

Напомним, что все новые выпуски шоу "Дети против звезд" выходят каждую среду в 19:00 на Новом канале.