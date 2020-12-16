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Катерина Кухар призналась, где дома использует приемы из балета

16 декабря 2020, 19:54

Прима-балерина, известная танцовщица и хореограф Катерина Кухар пользуется танцевальными элементами в повседневной жизни.

Екатерина Кухар
Екатерина Кухар / Instagram

В заведениях Украины в меню можно найти трюфель, улиток и блюда с редкими и дорогими ингредиентами, а рестораны всегда заботятся о специальных приборах, которыми удобно этими блюдами насаждаться.

Не все разбираются, какие приборы для каких блюд подходят, а уж тем более назвать блюдо по приборам. 9-летняя Любовь Глумова устроила баттл с Катериной Кухар по использованию всех 36 приборов. В шоу "Дети против звезд", которое показывает Новый канал, Катерина Кухар не только приняла участие в дуэли, но и рассказала о необычном домашнем этикете.

"Я совершенно знаю театральный этикет, - говорит балерина. - Вдохновение к новым знаниям получаю во время гастролей во Франции. Ведь бываю там каждый год. Кстати, именно при французском королевском дворе появился термин "этикет".Читайте также"Три месяца убирала сама": Mamarika призналась, как учила мужа домашним делам Людовик ХИV ввел специальные карточки для придворных с перечнем обязательных правил, в том числе и поведения за столом. Балет, этикет и вся эта терминология тесно связаны между собой. И я владею этими знаниями".

По словам Екатерины, даже когда у нее падает вилка на пол, она поднимает ее с помощью танцевального элемента - пор где бра.

А вот девочке привили любовь к этикету бабушка и мама. Любовь говорит, что умело пользуется различными приборами. Правда, щипцы для улиток применять очень любит.

Во время батла девушкам надо было по приборам отгадать блюда на тарелках, скрытые крышками.

Катерина Кухар
Катерина Кухар / Новый канал

Люба легко определила все приборы, а вот Екатерина спутала столовую ложку с десертной. Словом, победу одержала девочка.

Напомним, что все новые выпуски шоу "Дети против звезд" выходят каждую среду в 19:00 на Новом канале.

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