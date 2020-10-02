Константин Войтенко раскрыл свои принципы воспитания детей

Константин Войтенко / Пресс-служба

Сериал Будиночок на Щастя 3 уже готовится - съемки в разгаре, но вот актеру Константину Войтенко на съемочной площадке даже не нужно вживаться в роль главы молодой семьи.

Константин еще пять лет назад вжился в эту роль, когда женился на коллеге по цеху актрисе и танцовщице Валентине. Вместе с супругой они воспитывают 4-летнюю дочь Эмилию. И уже замечают, в какой профессии девочка может стать успешной.

"Она прекрасно руководит нами, – откровенничает Костя за кулисами шоу "Дети против звезд", которое показывает Новый канал, – Мне кажется, она будет хорошим режиссером, потому что с детства справляется с двумя актерами. Но если она выберет другую профессию, не буду на нее давить и советовать поступать на юриста или актрису. Поддержу любой выбор".Читайте такжеСемья, спорт и саморазвитие - Константин Войтенко выделил пользу карантина

Костя достаточно либеральный отец, но принимает активное участие в воспитании своего ребенка.

Константин Войтенко / Пресс-служба

"Очень много разрешаю дочери, – признается он. – Например, рисовать на стенах. Когда мы делали ремонт в квартире, понимал, что стены станут мольбертом. Но мы аккуратненько подсовываем ей смывающиеся фломастеры. А вот драться и нарушать другие правила поведения мы не разрешаем. Просто объясняем, почему так делать не нужно".

Как поможет отцовский опыт Косте Войтенко выиграть у талантливой соперницы на шоу "Дети против звезд" можно будет узнать только с 7 октября - с датой выхода Дети против звезд 2020 на Новом канале каждую среду в 19-00.