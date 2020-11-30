Ксения Мишина кардинально сменила имидж - стала известна причина

Ксения Мишина / Instagram

Актриса победительница Танців з зірками 2019 Ксения Мишина, которая нынче стала холостячкой на шоу СТБ, поразила свои[ поклонников необычной резкой сменой имиджа.

Мишина показала сэлфи в зеркале лифта на телефон со светлыми кучерявыми волосами, как у Андрея Шатырко, которого выгнала с шоу Холостячка 27 ноября.

"Андрей Шатырко ушёл с проекта, но его частичка осталась в каждом из нас!Продолжите в комментариях фразу: "Если бы я был Шатырко, то..."", - предложила она.

Ксения Мишина / Instagram

На фото кажется, что Мишина полностью сменила имидж, но если присмотреться, то кажется, что что-то не так.Читайте такжеХолостячка 2020 - что было в 6 выпуске 27-11-2020

Второе фото из ее инста, и фото из фейсбука Андрея Шатырко все объясняет - он наложил лица всех участников на свое фото в лифте. И кому-то подошло, например самой Ксении Мишиной, но вот лица некоторых участников кардинально не подходят под его макет, и это сразу же видно на втором фото.

Ксения Мишина и Андрей Шатырко / Instagram

"Прикольную шапку купила, Ксюша! Но тебе не идет", "Только ничего не подумайте. Но мне одной с первой доли секунды показалось что это Виктория Булитко в новом образе ахахах. А потом я уже присмотрелась и прочитала)", "Чого це так смішно?", - пишут в комментариях.

Отметим, что каждый из участников выставил в соцсетях свою фотку и коллаж, так что они устроили своеобразный флешмоб в честь Шатырко.

Напомним, что смотреть все выпуски Холостячки можно нв материалах Главреда.