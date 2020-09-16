УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Ксения Мишина рассказала, как ее сын отнесся к участию в Холостячке

16 сентября 2020, 17:09

Актриса Ксения Мишина рассказала о своем новом проекте и как ее сын относится к работе мамы.

Ксения Мишина
Ксения Мишина / Instagram

Главная роль в сериале Крепостная, победа в шоу Танцы со звездами, на очереди у актрисы Ксении Мишиной участие в реалити Холостячка на СТБ. Девушка признается, что стремится на проекте найти своего человека. Но как на такое решение отреагировал сын Платон, актриса эксклюзивно рассказала во время съемок проекта Кто сверху?, который показывает Новый канал.

"Он принимает это как должное. "У мамы будет проект? Хорошо". Он очень уважает мою профессию и проявляет к ней большой интерес. Но я ему еще не рассказывала о концепции и нюансах Холостячки", - говорит Ксения и улыбается.

По словам актрисы, ее сын всегда смотрит фильмы, сериалы, программы в которых она снимается.

"Он знает, что его мама-актриса. Когда видит по телевизору, то кричит: "О, мам, смотри, тебя показывают". Очень легко и с пониманием относится к моему участию в съемках", - говорит актриса.

Ксения Мишина и Платон
Ксения Мишина и Платон / Instagram

Также, Ксения признается, что ей еще не приходилось объяснять сыну сцен, где она целуется с коллегой.

"Знаете, Платон меня никогда об этом не спрашивал. И сама я не начинала этих разговоров", - говорит Мишина.

Новые выпуски кто сверху? выходят на Новом канале в 19-00 по четвергам.

Новый и пока единственный сезон Холостячки с Ксенией Мишиной выйдет в октябре 2020 на СТБ.

Ксения Мишина новости шоу бизнеса Холостячка 2020 онлайн СТБ Новый канал Танці з зірками Сериал Крепостная
Сейчас вы просматриваете новость «Ксения Мишина рассказала, как ее сын отнесся к участию в Холостячке». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

17:32
Уманский провал: почему Украина угодила в скандал из-за хасидов
17:09
Ксения Мишина рассказала, как ее сын отнесся к участию в Холостячке
17:06
Гороскоп для всех на 17 сентября: пополнение кошелька и успешный риск Видео
16:51
Синяк под глазом: появилось последнее фото Тесака перед смертью
16:39
"Скатилась на дно": Анна Седокова предупредила поклонников от опасности
16:38
Новолуние в сентябре 2020: астролог сказал, чему посвятить день
16:34
Выявлен неожиданный фактор риска рака простаты, связанный с пальцами Видео
16:24
СМИ узнали, что ФРГ предложила США за отказ от санкций против Северного потока-2
16:23
Труханов и лидер местного Нацкорпуса устроили перепалку из-за маршала Жукова актуально
16:18
Коронавирус в Украине "убил" рекордное количество людей Видео
16:12
Лукашенко попросил у Путина оружие Видео
15:59
Мигрень: симптомы, виды и лечение неприятного состояния Видео
15:51
В Украину идут морозы: градусы упадут вдвое Фото Видео
15:39
Южный Парк выпускает спецэпизод про коронавирус Видео
15:35
Лукашенко выдвинул серьезное обвинение в сторону Украины Видео
15:34
Названа причина смерти активиста Тесака
15:09
Астрологи назвали невероятно талантливых манипуляторов Видео
14:52
Партнерша звездного участника Танців з зірками засветила сочные формы
14:45
России грозит потеря украинского рынка картофеля
14:42
Брокколи: восхитительные преимущества супер овоща Видео
14:40
Новый порядок установления "красных зон" - Шмыгаль рассказал, что изменилось Видео
14:30
Чудо, как хороши: настало время провокационных юбок в стиле 20-х - фото Фото
14:17
Белорусская оппозиция анонсировала создание "списка Колесниковой" Видео
14:15
Аналитик рассказал, есть ли у Разумкова шанс потеснить Зеленского
13:58
"Поза неудачная": Тина Кароль сымитировала голое фото Видео
13:52
Поздравления с Днем HR-менеджера в прозе, стихах и картинках – яркие и смешные
13:45
"Высокий риск": вирусолог предупредила, где можно подцепить коронавирус Видео
13:40
Украинского телеведущего избили в Таиланде - он попал в больницу
13:30
Жена Порошенко объяснила, зачем возглавила список ЕС на выборах в Киевсовет Видео
13:25
В ГБР назвали причины аннексии Крыма Видео
13:20
Профессии, связанные с повышенным риском рака: топ-10 Видео
13:19
20 лет со дня убийства Георгия Гонгадзе: биография и история преступления Видео
12:52
Руководство Disney впервые отреагировало на скандал с Мулан
12:47
Что такое микропенис, как он выглядит и влияет на секс: врачи дали ответ Видео
12:35
"Грабеж украинцев на тарифах": Деркач показал схему, которая "кормила" Порошенко Видео
12:29
Известный российский активист покончил с собой
12:24
В Минздраве уточнили, у скольких людей в больницах подозревают коронавирус Видео
12:01
"А родил-то кто?": Евгений Петросян показал сына
11:58
В Одессу вернут проспект Маршала Жукова актуально
11:54
Пленки Деркача: Байден злословил на Трампа в разговоре с Порошенко Видео
11:48
В Украине анонсировали скачок стоимости экстренной помощи Видео
11:40
Деркач слил очередной компромат на Порошенко и Байдена Видео
11:23
В Одессе возле больниц для больных Covid-19 гигантские очереди из скорых
11:20
Конфликт из-за танкера Delfi: Труханов помирился з журналистом
11:19
МИД Украины потребовало объяснений от России из-за обвинения Зеленского во лжи
11:00
Тихановская раскрыла, что сказала бы Путину наедине Видео
10:57
"По самые помидоры": Тарзан признался в измене жене Видео
10:52
В Нафтогазе отрапортовали, сколько денег Москва даст Киеву за транзит газа Видео
10:38
Больной гриппом может слечь с Covid-19 и наоборот – израильский врач Видео
10:37
Врачи назвали ранний признак рака печени Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять