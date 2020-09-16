Ксения Мишина рассказала, как ее сын отнесся к участию в Холостячке

Ксения Мишина / Instagram

Главная роль в сериале Крепостная, победа в шоу Танцы со звездами, на очереди у актрисы Ксении Мишиной участие в реалити Холостячка на СТБ. Девушка признается, что стремится на проекте найти своего человека. Но как на такое решение отреагировал сын Платон, актриса эксклюзивно рассказала во время съемок проекта Кто сверху?, который показывает Новый канал.

"Он принимает это как должное. "У мамы будет проект? Хорошо". Он очень уважает мою профессию и проявляет к ней большой интерес. Но я ему еще не рассказывала о концепции и нюансах Холостячки", - говорит Ксения и улыбается.

По словам актрисы, ее сын всегда смотрит фильмы, сериалы, программы в которых она снимается.

"Он знает, что его мама-актриса. Когда видит по телевизору, то кричит: "О, мам, смотри, тебя показывают". Очень легко и с пониманием относится к моему участию в съемках", - говорит актриса.

Ксения Мишина и Платон / Instagram

Также, Ксения признается, что ей еще не приходилось объяснять сыну сцен, где она целуется с коллегой.

"Знаете, Платон меня никогда об этом не спрашивал. И сама я не начинала этих разговоров", - говорит Мишина.

Новые выпуски кто сверху? выходят на Новом канале в 19-00 по четвергам.

Новый и пока единственный сезон Холостячки с Ксенией Мишиной выйдет в октябре 2020 на СТБ.