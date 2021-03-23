Лера Кудрявцева в реанимации обратилась к поклонникам

Лера Кудрявцева / instagram.com/leratv

Российская телеведущая Лера Кудрявцева вечером 22 марта попала в реанимацию- у нее подозревали разные заболевания, в том числе коронавирус, и срочно провели обследования.

После того, как были сделаны все манипуляции врачей, Кудрявцева обратилась к поклонникам в своем Instagram, чтобы объяснить, что с ней случилось на самом деле.

"В общем, сама испугалась и всех испугала. Пока, предварительно, [причиной госпитализации стали] нервы и стресс. Отдыхать надо. Проверили сердце, сделали КТ легких, все в порядке. Завтра еще утром будет дообследование. В общем, испугалась я знатно и всех напугала", - говорит она.

Также Кудрявцева объяснила, что не теряла сознания - ей просто стало очень плохо на работе, стало трудно дышать, и она дико перепугалась.

Как ранее сообщал Главред, Кудрявцева сообщила, что ее увезли в больницу прямо со съемок шоу "Секрет на миллион".

Это не все неприятности, которые недавно случились с ведущей. В январе она упала с лестницы и сломала крестец, после чего долго лечила спину.

До этого, Лера Кудрявцева переболела коронавирусом на новогодние праздники.

Напомним, что 22 марта Иван Ургант объявил, что заболел коронавирусом. Однако он провел шоу Вечерний Ургант через скайп.