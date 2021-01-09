Лия Ахеджакова попала в больницу: что случилось

Лия Ахеджакова экстренно госпитализирована / Фото Коммерсант

82-летняя советская и российская актриса Лия Ахеджакова попала в одну из московских больниц. Артистку госпитализировали еще 7 января.

Состояние актрисы ухудшилось из-за ряда хронических заболеваний. Также Ахеджакова сдала тест на коронавирус - он оказался положительным, сообщает РЕН ТВ.

Представитель актрисы рассказал Интрефаксу о состоянии здоровья народной артистки России.

"Она госпитализирована с коронавирусом, чувствует себя нормально", - сказал он.

По его словам, Ахеджакова находится в одной из столичных больниц в обычной палате.

Как известно, Лия Ахеджакова - уроженка Днепропетровска и неоднократно выступала против режима Путина.

Признание к артистке пришло после съемок у Эльдара Рязанова, в том числе в фильме Служебный роман в роли секретарши Веры.

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Напомним: