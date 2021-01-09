Лия Ахеджакова попала в больницу: что случилось

Актриса сдала тест на коронавирус - он оказался положительным.
82-летняя советская и российская актриса Лия Ахеджакова попала в одну из московских больниц. Артистку госпитализировали еще 7 января.
Состояние актрисы ухудшилось из-за ряда хронических заболеваний. Также Ахеджакова сдала тест на коронавирус - он оказался положительным, сообщает РЕН ТВ.
Представитель актрисы рассказал Интрефаксу о состоянии здоровья народной артистки России.
"Она госпитализирована с коронавирусом, чувствует себя нормально", - сказал он.
По его словам, Ахеджакова находится в одной из столичных больниц в обычной палате.
Как известно, Лия Ахеджакова - уроженка Днепропетровска и неоднократно выступала против режима Путина.
Признание к артистке пришло после съемок у Эльдара Рязанова, в том числе в фильме Служебный роман в роли секретарши Веры.
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Напомним:
- 5 января стало известно, что в России с осложнениями коронавируса экстренно госпитализировали легендарного советского актера Василия Ланового.
- 4 января 85-летний российский актер Олег Басилашвили госпитализирован с тяжелой формой коронавируса в российскую больницу.