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Лия Ахеджакова попала в больницу: что случилось

9 января 2021, 13:30

Актриса сдала тест на коронавирус - он оказался положительным.

Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова экстренно госпитализирована / Фото Коммерсант

82-летняя советская и российская актриса Лия Ахеджакова попала в одну из московских больниц. Артистку госпитализировали еще 7 января.

Состояние актрисы ухудшилось из-за ряда хронических заболеваний. Также Ахеджакова сдала тест на коронавирус - он оказался положительным, сообщает РЕН ТВ.

Представитель актрисы рассказал Интрефаксу о состоянии здоровья народной артистки России.

"Она госпитализирована с коронавирусом, чувствует себя нормально", - сказал он.

По его словам, Ахеджакова находится в одной из столичных больниц в обычной палате.

Как известно, Лия Ахеджакова - уроженка Днепропетровска и неоднократно выступала против режима Путина.

Признание к артистке пришло после съемок у Эльдара Рязанова, в том числе в фильме Служебный роман в роли секретарши Веры.

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Напомним:

  • 5 января стало известно, что в России с осложнениями коронавируса экстренно госпитализировали легендарного советского актера Василия Ланового.
  • 4 января 85-летний российский актер Олег Басилашвили госпитализирован с тяжелой формой коронавируса в российскую больницу.
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