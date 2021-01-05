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В России актера Ланового экстренно госпитализировали с COVID

5 января 2021, 00:16
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Жена заверила журналистов, что артисту уже оказали первую помощь.

Василий Лановой
Василий Лановой попал в больницу с коронавирусом / Фото: Экспресс-газета

В России с осложнениями коронавируса экстренно госпитализировали легендарного советского актера Василия Ланового.

В комментарии ТАСС жена артиста, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, констатировала, что он проведет в больнице еще как минимум неделю. К слову, у нее также диагностировали COVID.

По словам Купченко, актер чувствует себя уже гораздо лучше.

"Такое ощущение, что если не знать, что мы болеем, то никаких признаков не ощущается. Василий Семенович поет, голосом занимается, гимнастику делает, просился выйти на улицу погулять", — поделилась подробностями.

По словам жены Ланового, у пациентов с коронавирусом осложнения проявляются внезапно. Актеру после заметного улучшения внезапно вновь стало хуже.

Читайте такжеАктер фильма Собачье сердце умер от коронавируса"Дома оставаться опасно, поэтому мы будем находиться в клинике еще как минимум неделю", — сказала артистка.

Купченко с оптимизмом смотрит на ситуацию и убеждена, что ее муж выйдет на сцену и сыграет спектакль в свой день рождения, 16 января, когда ему исполнится 87 лет.

Госпитализация с коронавирусом

  • Напомним, художественный руководитель детского юмористического журнала Ералаш Борис Грачевский сообщил об улучшении состояния здоровья после госпитализации с коронавирусом.

  • Российский актер Сергей Жигунов и его девушка заболели коронавирусом, и поделились с поклонниками информацией о своем состоянии.

  • Шоумен Сергей Светлаков страдает пневмонией из-за коронавируса, его доставили в московскую больницу с серьезными осложнениями.

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