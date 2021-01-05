В России актера Ланового экстренно госпитализировали с COVID

Василий Лановой попал в больницу с коронавирусом / Фото: Экспресс-газета

В России с осложнениями коронавируса экстренно госпитализировали легендарного советского актера Василия Ланового.

В комментарии ТАСС жена артиста, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, констатировала, что он проведет в больнице еще как минимум неделю. К слову, у нее также диагностировали COVID.

По словам Купченко, актер чувствует себя уже гораздо лучше.

"Такое ощущение, что если не знать, что мы болеем, то никаких признаков не ощущается. Василий Семенович поет, голосом занимается, гимнастику делает, просился выйти на улицу погулять", — поделилась подробностями.

По словам жены Ланового, у пациентов с коронавирусом осложнения проявляются внезапно. Актеру после заметного улучшения внезапно вновь стало хуже.

Читайте такжеАктер фильма Собачье сердце умер от коронавируса"Дома оставаться опасно, поэтому мы будем находиться в клинике еще как минимум неделю", — сказала артистка.

Купченко с оптимизмом смотрит на ситуацию и убеждена, что ее муж выйдет на сцену и сыграет спектакль в свой день рождения, 16 января, когда ему исполнится 87 лет.

Госпитализация с коронавирусом