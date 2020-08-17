"Диктаторский "Диктоник": ролик с Лукашенко и Янокувичем показали в обработке

Александр Лукашенко / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал в своей речи легендарную фразу Виктора Януковича с теми же эмоцинальным наполнением и нотками в голосе.

Никто не остался равнодушным к этому, и в сети сразу же провели параллели. Однако, к вечеру уже повилось видео Лукашенко-Янукович "Астанавитесть!" с венком и "тектоник-обработкой". Ролик опубликовала в своем Instagram Алена Водонаева.

"Музыкальная пауза!", - подписала она видео.

Ее поступок оценили поклонники - за пару часов видео набрало более 65 тысяч просмотров, а в комментариях разгорелись целые битвы с перлами. Однако люди вполне адекватно оценивают, что ситуация в Беларусе - ни грамма не смешная, хоть его выступление с фразой в стиле Януковича - забавное.

"Танцую диктаторский тектоник. "Диктоник"", "Остановите, остановите, Вите, Вите надо выйти ", "Вите с Сашей пора выйти", "вовку пусть прихватят", "Водонаева*-запрещённая на территории Беларуси террористичecкая организация", "Это можно слушать вечность", "Видео смешное, а ситуация ужасная" - пишут в комментариях.

Напомним, что в Беларуси уже применили меры к рабочему МЗКТ, снявшему угрозы Лукашенко на телефон