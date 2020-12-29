Макс Девизоров раскрыл правду о гей-сцене в сериале Перші ластівки

Максим Девизоров / Новый канал

В сериале Нового канала Перші ластівки Zалежні Максу Демизорову досталась роль наркозависимого студента Назара Левицкого, который прожигает жизнь за наркотиками и сексом.

Максим Девизоров — явно амбассадор провокационных сцен в сериале Нового канала Перші ластівки. Zалежні. Что только он не вытворял в кадре - и полностью раздевался, и БДСМ со старшей женщиной занимался, и мастурбировал на камеру и целовался с парнем. Актер прокомментировал свои эксперименты с ЛГБТ-сценами.

"Непростых моментов в съемках хватало! По сюжету, у моего героя много провокации в поведении. Я бы даже сказал, что он безбашенный. И кому-то вещи, которые он делает, покажутся недопустимыми и аморальными, — отметил Максим вЧитайте такжеСтало известно, где смотреть Перші Ластівки 2 сезон онлайн интервью журналу Теленеделя, которое пока не вышло онлайн, — Конечно, сыграть такого человека для меня — это актерский вызов. Но если ты хочешь быть честным и наполненным — будь готов к любым трудностям.

Максим Девизоров / Новый канал

К откровенным сценам Максим относится спокойно — воспринимает их как часть работы.

"Я даже как-то себя не настраивал на поцелуй с парнем. Эту сцену мы снимали в клубе. Когда зашли на локацию, она расположила нас отпустить своего внутреннего демона и ни о чем не думать. С партнером мы четко договорились о точках, реакции, действиях. Мне кажется, парень, с которым я целовался, больше офигел, чем я", — смеется актер.

Максим Девизоров / Новый канал

Ранее Максим Девизоров рассказал, что у него часто спрашивали на улице не гомофоб ли он после роли в первом сезоне сериала Перші ластівки.