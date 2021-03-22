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Надежда Мейхер решила бросить шоу Голос країни

22 марта 2021, 13:14

Актриса и бывшая ВИА Гра Надежда Мейхер решила принять участие в шоу Голос в 2021 году. Однако, девушка неожиданно сошла с маршрута посреди шоу.

Надежда Мейхер и Юлия Тимочко - Голос країни
Надежда Мейхер и Юлия Тимочко - Голос країни / 1+1

Певица Надежда Мейхер на 9 выпуске шоу Голос країни 2021 объявила о своем уходе с проекта.

Во время второго этапа Вокальных боев на шоу Голос Надежда спела песню Две звезды с Юлией Тимочко, и хоть Тина Кароль сама просила певицу принят участие в шоу, бросила проект.

"Юлечка, я хочу, чтобы ты здесь осталась. Тина, а тебе спасибо", - отрезала она.

Таким образом Мейхер решила дать возможность Юлии пройти далее на проекте, и лишила Тину Кароль необходимости выбирать, кого выгнать.

Надежду Мейхер никто не стал красть, так как она добровольно покинула проект.Читайте такжеГолос країни 11 сезон смотреть онлайн 9 выпуск 21-03-2020: вокальные бои

Голос країни 11 сезон выпуск 9 21-03-2021: Надежда Мехйер и Юлия Тимочко

В комментариях все оценили поступок Надежды Мейхер.

"А мне понравилось, Надя послужила прекрасным фоном для прекрасного голоса. Рада за обеих. Юля ещё на слепых запала в душу", "Когда пела Юля, мурашки шли по коже. Хорошо, что Надя так поступила и поддержала ее. Талантов надо поддерживать, а бездари и сами пробьются. Надя красиво ушла, молодец", - пишут в комментариях.

Напомним, что Дима Монатик сформировал из пары дует после вокальных боев, так как не захотел выгонять своих участников.

Надежда Мейхер новости шоу бизнеса Голос Країни 11 сезон онлайн
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