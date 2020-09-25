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Настя Каменских подорвала Youtube новой песней Película

25 сентября 2020, 14:33

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, представила испаноязычную песню Película

Настя Каменских
NK Película - перевод и слова песни / Instagram

Настя Каменских представила новую песню - Película, в которой соединила мотивы любви и сверхъестественного.

Настя Каменских призналась, что новой песней Película вдохновлялась

"В прошлом году, когда я была в Мексике, мне посчастливилось попасть на El Día de Muertos. Я неоднократно слышала об этом празднике, но сложно передать словами те эмоции, которые ты испытываешь, когда видишь повсюду красочные костюмы скелетов, статуэтки смерти, цветы и свечи. Меня приятно удивило, насколько люди могут спокойно говорить о потустороннем, как о чем-то хорошем и приятном. Ведь для мексиканцев — это самый долгожданный период, когда души их предков могут вновь прийти к ним в дом и ненадолго воссоединиться в теплом семейном кругу. Эта магия между прежним и прошлым, помогает нам творить новое будущее", - рассказала Настя Каменских.

Читайте такжеA Huevo: новый клип Насти Каменских набрал бешеную популярность на YouTubeПраздник Смерти вдохновил певицу на страстную песню об опасной любви.

"Впечатления от увиденного вдохновили на создание песни Película. Она немного о другой связи, о любовной. Это история о тайной привязанности девушки к чему-то могущественному и темному, к ее Дракуле. Такая связь пробуждает в ней новые желания и эмоции, помогает открыть себя новую, горячую и страстную", - объясинила Настя Каменских.

NK Película смотреть онлайн лирик-видео к песне Насти Каменских:

NK Película - перевод и слова песни

Настя Каменских — кинозвезда

Сними меня в фильме!

В фильме

Хочу быть твоей кинозвездой

Курить большие сигары

Сними меня в фильме

Ла ла ла

Я буду твоей жертвой

Ты будешь моим Дракулой

Моим Дракулой

Я буду твоей жертвой

Моим Дракулой

Я буду твоей жертвой

Ты будешь моим Дракулой

Барабан бам бам

Приди и возьми

Вперёд!

Барабан бам бам

Приди и возьми

Вперёд!

Барабан бам бам

Приди и возьми

Давай! Давай! Давай!

Полетіли далі

Полетели дальше

Восходит луна

Снова и снова

Нам хорошо вместе

Я горяча

Как вулкан Момотомбо

А ты холодный вампир

Холодный вампир

Фильм ужасов

Святая Богородица!

Барабан бам бам

Приди и возьми

Вперёд!

Барабан бам бам

Приди и возьми

Вперёд!

Барабан бам бам

Приди и возьми

Давай! Давай! Давай!

Полетіли далі

Полетели дальше

Красивые девушки любят розы

Вот почему они такие красивые

Но мне по нраву темнота (x3)

Запиши меня на плёнку!

На плёнку

Хочу быть твоей кинозвездой

Курить большие сигары

Запиши меня на пленку

Ла ла ла

Я буду твоей жертвой

Ты будешь моим Дракулой

Моим Дракулой

Я буду твоей жертвой

Моим Дракулой

Я буду твоей жертвой

Ты будешь моим Дракулой

Барабан бам бам

Приди и возьми

Вперёд!

Барабан бам бам

Приди и возьми

Вперед!

Барабан бам бам

Приди и возьми

Давай! Давай! Давай!

Полетіли далі

Полетели дальше

Красивые девушки любят розы

Вот почему они такие красивые

Но мне по нраву темнота (x3)

Красивые девушки любят розы

Но любовь опасна

Не упускай свой шанс

В один день с Настей Каменских свою дебютную песню представил Вин Дизель. Американский актер с латинскими корнями в отличии от украински спел в хип-хоп техно стиле с джиджеем Kygo.

Настя Каменских новости шоу бизнеса музыка песня
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