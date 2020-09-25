Feel Like I Do - новая песня Вин Дизеля набирает популярность в сети

Знаменитый американский актер Вин Дизель выпустил дебютную хип-хоп техно песню.
Американский актер Вин Дизель, известный по ролям в популярных боевиках, на карантине взялся за освоение нового ремесла и выпустил свой дебютный трек.
Вин Дизель объединился с норвежским ди-джеем Kygo над летней электронной песней, похвалившись своим характерным низким голосом.
"Я так долго обещал выпустить музыку... воодушевленный вами, вышел из моей зоны комфорта. Спасибо, что поверили в меня. Как всегда, надеюсь, вы гордитесь", - прокомментировал свою дебютную песню Вин Дизель.
Вин Дизель и репер Kygo Feel Like I Do слушать онлайн песню:
- Напомним, что Вин Дизель особо популярен по исполнении ролей Доминика Торетто во франшизе Форсаж и Риддика в трилогии про космического антигероя.
- В 2020 году вышел фильм Бладшот с Вин Дизелем в главной роли по мотивам одноименного комикса.
- Ранее стало известно, что действия нового Форсажа развернутся в космосе, и актеров готовят к полету на шаттле.
Автор: Александр Галаджий