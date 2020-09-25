Feel Like I Do - новая песня Вин Дизеля набирает популярность в сети

Вин Дизель / Instagram

Американский актер Вин Дизель, известный по ролям в популярных боевиках, на карантине взялся за освоение нового ремесла и выпустил свой дебютный трек.

Вин Дизель объединился с норвежским ди-джеем Kygo над летней электронной песней, похвалившись своим характерным низким голосом.

"Я так долго обещал выпустить музыку... воодушевленный вами, вышел из моей зоны комфорта. Спасибо, что поверили в меня. Как всегда, надеюсь, вы гордитесь", - прокомментировал свою дебютную песню Вин Дизель.

Вин Дизель Feel Like I Do / Instagram

Вин Дизель и репер Kygo Feel Like I Do слушать онлайн песню: