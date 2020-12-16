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Названа самая высокооплачиваемая знаменитость 2020 года

16 декабря 2020, 12:07

Клан Кардашьян постепенно захватывает первые места в рейтингах журнала Forbes.

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram

Модель, бизнес-леди, звезда реалити и соцсетей Кайли Дженнер, которую Forbes в мае 2020 года лишил титула самой молодой в мире миллиардерши, возглавила список самых высокооплачиваемых знаменитостей в том же издании.

Журнал Forbes представил рейтинг топ-100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года.

Доходы Кайли Дженнер составили 590 миллионов долларов. Самая младшая из пяти сестер Кардашьян-Дженнер основала косметический бренд Kylie Cosmetics, контрольный пакет акций от которого она продала компании Coty.

Второе место занимает родственник Кайли Дженнер - рэпер Канье Уэст.

Он ничего не продавал, но успешные коллаборации принесли доход. Рэпер и продюсер Канье Уэст заработал 170 миллионов, предположительно ан кроссовках бренда Yeezy во время коллаборации с компанией Adidas.

Третье место досталось швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру с доходом 106,3 миллиона долларов.

Четвертое и пятое места достались футболистам Криштиану Роналду и Леонели Месси, которые заработали 105 и 104 миллиона соответственно.

Напомним, что другой журнал подвел свои итоги года. Журнал Тайм назвал самого популярного артиста 2020

Криштиану Роналду Канье Уэст Лионель Месси Кайли Дженнер новости шоу бизнеса
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