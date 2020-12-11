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Назвали лучшего артиста года 2020 по версии Time

11 декабря 2020, 14:01

Журнал Time ежегодно представляет рейтинги самых популярных людей в мире. Не стали отменять традицию и в 2020 из-за коронавируса.

Группа BTS
Группа BTS / facebook.com/bangtan.official

Корейская группа BTS стала лучшим артистом года по версии британского журнала Time.

Группа из 7 парней получила невиданную популярность за 2020 год - во многие рейтинги они едва попадали еще в 2019 году, в то время как за год заняли первые места почти везде.

"Бывают моменты, когда меня все еще пугают все невообразимые вещи, которые происходят. Но я спрашиваю себя: кто будет это делать, если не мы?", - рассказал изданию член Бойз-бенда BTS Шуга в комментарию Times.

Несмотря на все потрясения этого года и ограничения, связанные с пандемией, группе удалось сохранить связь с фанами, которых прозвали Армии.

Заметим, что Time не первый отмечает BTS. В прошлом году коллектив был включен в рейтинг ста наиболее влиятельных персон года Time 100.

Напомним, в Украине группа BTS стала одной из самых прослушиваемых на Sportify.

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