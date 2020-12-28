Оля Цибульская рассказала о хитрых проделках ее мужа

Оля Цибульская / Instagram

Певица Оля Цибульская не сторонница публичной личной жизни. Певица говорит, что однажды она чуть не потеряла любимого, и после этого решила не показывать его в своей светской жизни. Но иногда Оля все же говорит о муже. За кулисами Improv Live Show, которое показывает Новый канал, певица рассказала о сюрпризе, который он для нее подготовил.

"Муж купил меня на Новый год, – с улыбкой говорит Оля. – Я постоянно работаю в Новогоднюю ночь. А любимому всегда хотелось, чтобы мы праздновали вместе. Представляете, он позвонил моему концертному директору и сделал предоплату за выступление".

По словам певицы, директор все проверил и принял деньги. Но никто не подозревал, что заказчик – муж Оли.

Оля Цибульская / Пресс-служба

"Моему удивлению не было предела, когда в 22:00 я зашла в зал и увидела родных, – говорит певица. – Тогда и поняла, кто меня "заказал". Кстати, это был единственный Новый год, когда отдохнула и кайфонула. Подарок оказался очень милым и приятным. Признаюсь, тогда я забрала свой гонорар".

Как известно, Оля Цибульская крайне щепетильно скрывает личную жизнь, и не показывает своего мужа публике. Хоть и любит побаловать своими пикантными фото сеть.

Напомним, проект Improw Live Show с Евгением Кошевым проходит в Кариббиан Клаб, телеверсию показывает Новый канал.