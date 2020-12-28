Оля Цибульская рассказала о хитрых проделках ее мужа

Украинская певица Оля Цибульская рассказала, как однажды любимый муж ее "заказал" по всем правилам.
Певица Оля Цибульская не сторонница публичной личной жизни. Певица говорит, что однажды она чуть не потеряла любимого, и после этого решила не показывать его в своей светской жизни. Но иногда Оля все же говорит о муже. За кулисами Improv Live Show, которое показывает Новый канал, певица рассказала о сюрпризе, который он для нее подготовил.
"Муж купил меня на Новый год, – с улыбкой говорит Оля. – Я постоянно работаю в Новогоднюю ночь. А любимому всегда хотелось, чтобы мы праздновали вместе. Представляете, он позвонил моему концертному директору и сделал предоплату за выступление".
По словам певицы, директор все проверил и принял деньги. Но никто не подозревал, что заказчик – муж Оли.
"Моему удивлению не было предела, когда в 22:00 я зашла в зал и увидела родных, – говорит певица. – Тогда и поняла, кто меня "заказал". Кстати, это был единственный Новый год, когда отдохнула и кайфонула. Подарок оказался очень милым и приятным. Признаюсь, тогда я забрала свой гонорар".
Как известно, Оля Цибульская крайне щепетильно скрывает личную жизнь, и не показывает своего мужа публике. Хоть и любит побаловать своими пикантными фото сеть.
Напомним, проект Improw Live Show с Евгением Кошевым проходит в Кариббиан Клаб, телеверсию показывает Новый канал.