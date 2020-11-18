Оля Полякова объявила об участии в шоу Маска

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusicПолякова

Певица Оля Полякова стала одним из "детективов" шоу Маска, которое намерен показать канал ТРК Украина.

Новое шоу Маска должно выйти на канале Украина в зимний сезон, и создатели стали постепенно раскрывать имена звезд-участников проекта.

"Друзья, сообщаю вам радостную новость, я стала звездным детективом шоу "Маска", премьера которого состоится очень скоро в эфире канала "Украина". Почему именно детективом? Потому что быть участником мне было бы сложно. Меня же сразу отгадают из-за моего тембра голоса. Даже если буду в парике, в очках и в костюме бомжа, как только я открою рот, сразу повернется десять человек и скажет, что это Оля Полякова. Так что ждите много сюрпризов в ближайшее время", - обещает Полякова.

Оля Полякова / Instagram

Телеведущий Владимир Остапчук станет ведущим шоу Маска, а других детективов пока что не раскрыли.

По классическим правилам шоу их должно быть три, и Оля Полякова - первая из них.

Когда именно выйдет шоу создатели пока что скрывают, но уже похвастались, что Украина стала 30-й страной, которая запускает этот проект.

"Мы рады, что нашим партнером по шоу Маска в вашей стране стал канал "Украина". За право производить этот формат в Украине развернулась настоящая битва между различными вещателями, но именно канал "Украина" с самого начала проявил максимальную решительность и нацеленность сделать проект, что в итоге и привело его к победе", - прокомментировал Тони Стерн, исполнительный вице-президент по коммерческим и бизнес вопросам компании Fremantle.

Как ранее сообщал Главред, между ТРК Украина и каналом 1+1 начался скандал из-за покупки последним формата шоу Mysteries in the Spotlight, по которому сняли шоу Маскарад. 1+1 анонсировали шоу Маскарад еще в июне, и подробно описали правила оригинала и адаптации.