Оля Полякова объявила об участии в шоу Маска

Украинская певица Оля Полякова, которая во время карантина запустила свой онлайн проект, призналась, что стала участницей популярного шоу.
Певица Оля Полякова стала одним из "детективов" шоу Маска, которое намерен показать канал ТРК Украина.
Новое шоу Маска должно выйти на канале Украина в зимний сезон, и создатели стали постепенно раскрывать имена звезд-участников проекта.
"Друзья, сообщаю вам радостную новость, я стала звездным детективом шоу "Маска", премьера которого состоится очень скоро в эфире канала "Украина". Почему именно детективом? Потому что быть участником мне было бы сложно. Меня же сразу отгадают из-за моего тембра голоса. Даже если буду в парике, в очках и в костюме бомжа, как только я открою рот, сразу повернется десять человек и скажет, что это Оля Полякова. Так что ждите много сюрпризов в ближайшее время", - обещает Полякова.
Телеведущий Владимир Остапчук станет ведущим шоу Маска, а других детективов пока что не раскрыли.
По классическим правилам шоу их должно быть три, и Оля Полякова - первая из них.
Когда именно выйдет шоу создатели пока что скрывают, но уже похвастались, что Украина стала 30-й страной, которая запускает этот проект.
"Мы рады, что нашим партнером по шоу Маска в вашей стране стал канал "Украина". За право производить этот формат в Украине развернулась настоящая битва между различными вещателями, но именно канал "Украина" с самого начала проявил максимальную решительность и нацеленность сделать проект, что в итоге и привело его к победе", - прокомментировал Тони Стерн, исполнительный вице-президент по коммерческим и бизнес вопросам компании Fremantle.
Как ранее сообщал Главред, между ТРК Украина и каналом 1+1 начался скандал из-за покупки последним формата шоу Mysteries in the Spotlight, по которому сняли шоу Маскарад. 1+1 анонсировали шоу Маскарад еще в июне, и подробно описали правила оригинала и адаптации.