Оля Полякова выступит в Киеве с концертом 31 декабря

Программа на Новый год 2021 / Osocor Residence

В Киеве с 5 декабря работает Osocor Residence - магическая деревня в стиле Хогсмида в фильмах про Гарри Поттера. И если на выходных и в будни киевлян и гостей столицы радовали несколькими представлениями в день, то на Новый год организаторы сделают все и сразу.

31 декабря в Osocor Residence будет не только новогоднее шоу, праздничная елка, иллюминация сказочного города, большая ледовая арена, фуд-корты с тематическими вкусностями, уличные бары, яркий салют, актеры-маги,но и выступление единственного в Украине шоу на льду Чаросвіт, которое закончится концертом и выступлением Оли Поляковой. Так что тем, кто решит встречать Новый год в магическом городке будет чем заняться.

На концерте обещают быть и другие украинские исполнители, но хедлайнером гуляний с привкусом магии станет Оля Полякова - Королева ночи украинской сцены. Кроме известных хитов поп-дивы, потанцевать можно будет и под зажигательные диджейские сеты.

Оля Полякова - концерт на Новый год 2021 / Osocor Residence

В финале шоу зрителей ждет незабываемый салют.

Организаторы напоминают, что новогодняя шоу начнется с 31 декабря и закончится в 00-00 в Новый год.

Билеты и подробности о программе шоу уже есть на странице в соцсети мероприятия.