Павло Зибров презентовал свой новый хит "Купайтесь в Щасті"

Павло Зибров / Главред

Павло Зибров напомнил украинцам о светлых и теплых чувствах, и выпустил песню с позитивным настроением.

Автором музыки стал Ростислав Галаган, а слов - Игорь Блоцкий, известный по текстам песен "Ах какая женщина", "Больно мне больно" и не только.

Премьера новой песни Зиброва состоялась 9 октября на всех площадках.

По словам артиста в период карантина хочется легкости и праздника, поэтому советует ставить песню утром и бодро начинать свой день под лозунгом - "Купайтесь в счастье, тоните в любви".

"Для меня это уже третья работа (Похитят, Самая любимая) с автором музыки Ростиславом Галаганом и автором слов-Игорем Блоцкого, известным по текстам песен Ах какая жещина, Больно мне больно и др", - отметил о своей новой песне Павло Зибров.

Зибров отметил, что его работы популярны не только в Украине - работа сразу с беларуским и украинским авторами стала для него значительной.

"Очень приятно что мое творчество популярна за пределами Украины, белорусский и украинский авторы предложили снова свою работу, но на русском языке. Я попросил сделать перевод и получилось очень круто.

Любой хит строится на двух-трех ключевых фразах, которые запоминает слушатель, это зерно. В этой песне словами "Купайтесь в счастье, тоните в любви" - сказано все", - объяснил он.

Павло Зибров - Купайтесь в щасті / Пресс-служба

"Кстати, эту интересную яркую обложку делала моя Диана. Мне кажется что она в полной мере отражает позитивный настрой песни!", - похвалился музыкант.

Павло Зібров Купайтесь в щасті слушать онлайн на ютуб

Павло Зибров Купайтесь в щасті - слова и текст

1 куплет

З неба всі зорі сріблясті

Тобі дарувать на світанні

І якщо купатись – то в щасті

А якщо тонуть – то в коханні

І ніжно так цілувати

Погляд блакитних очей,

Тільки тобі дарувати

Радість солодких ночей.

Припев

Купайтесь в щасті, Тоніть в коханні

Вуста цілуйте, немов востаннє

Купайтесь в щасті крізь пересуди,

Бо лиш кохані – щасливі люди.

2 куплет

Хай солодко буде між нами,

А в серці любов розквітає

Хай линуть роки за роками

Гірською водою спливають

І якщо купатись – то в щасті

А як тонуть – то в коханні

З неба всі зорі сріблясті

Тобі дарувать на світанні

Припев 3 раза