Павло Зибров презентовал свой новый хит "Купайтесь в Щасті"

Знаменитый украинский исполнитель Павло Зибров представил свою новую позитивную песню - Купайтесь в Щасті, которой он поднимает дух на карантине.
Павло Зибров напомнил украинцам о светлых и теплых чувствах, и выпустил песню с позитивным настроением.
Автором музыки стал Ростислав Галаган, а слов - Игорь Блоцкий, известный по текстам песен "Ах какая женщина", "Больно мне больно" и не только.
Премьера новой песни Зиброва состоялась 9 октября на всех площадках.
По словам артиста в период карантина хочется легкости и праздника, поэтому советует ставить песню утром и бодро начинать свой день под лозунгом - "Купайтесь в счастье, тоните в любви".
"Для меня это уже третья работа (Похитят, Самая любимая) с автором музыки Ростиславом Галаганом и автором слов-Игорем Блоцкого, известным по текстам песен Ах какая жещина, Больно мне больно и др", - отметил о своей новой песне Павло Зибров.
Зибров отметил, что его работы популярны не только в Украине - работа сразу с беларуским и украинским авторами стала для него значительной.
"Очень приятно что мое творчество популярна за пределами Украины, белорусский и украинский авторы предложили снова свою работу, но на русском языке. Я попросил сделать перевод и получилось очень круто.
Любой хит строится на двух-трех ключевых фразах, которые запоминает слушатель, это зерно. В этой песне словами "Купайтесь в счастье, тоните в любви" - сказано все", - объяснил он.
"Кстати, эту интересную яркую обложку делала моя Диана. Мне кажется что она в полной мере отражает позитивный настрой песни!", - похвалился музыкант.
Павло Зібров Купайтесь в щасті слушать онлайн на ютуб
Павло Зибров Купайтесь в щасті - слова и текст
1 куплет
З неба всі зорі сріблясті
Тобі дарувать на світанні
І якщо купатись – то в щасті
А якщо тонуть – то в коханні
І ніжно так цілувати
Погляд блакитних очей,
Тільки тобі дарувати
Радість солодких ночей.
Припев
Купайтесь в щасті, Тоніть в коханні
Вуста цілуйте, немов востаннє
Купайтесь в щасті крізь пересуди,
Бо лиш кохані – щасливі люди.
2 куплет
Хай солодко буде між нами,
А в серці любов розквітає
Хай линуть роки за роками
Гірською водою спливають
І якщо купатись – то в щасті
А як тонуть – то в коханні
З неба всі зорі сріблясті
Тобі дарувать на світанні
Припев 3 раза