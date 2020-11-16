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People's Choice Awards - кто получил награды в 2020 году

16 ноября 2020, 11:20

Несмотря на карантин, в США не стали отменять проведение церемонии и красную дорожку для People's Choice Awards 2020.

People's Choice Awards 2020
People's Choice Awards 2020 / E!

В Лос-Анджелесе вопреки карантину из-за коронавируса прошла красная дорожка и церемония награждения People's Choice Awards 2020, на которую массово прибыли звезды.

По красной дорожке звезды прошлись, сохраняя социальную дистанцию. Предварительно они также должны были сдать тест на COVID-19. Никаких объятий друг с другом и теплых приветствий — все позировали по одному. Из-за коронавируса премия, которая, как правило, собирает много знаменитостей, на этот раз была не слишком звездной.

People's Choice Awards 2020 - все победители

Народная Икона

  • Дженнифер Лопес

Fashion-икона

  • Трейси Эллис Росс

Лучший фильм 2020

  • "Плохие парни навсегда"

Комедия 2020

  • "Будка поцелуев 2"

Боевик 2020

  • "Мулан"

Драма 2020 года

  • "Гамильтон"

Семейный фильм 2020 года

  • "Вперед"

Лучший киноактер

  • Уилл Смит

Лучшая киноактриса

  • Тиффани Хаддиш

Лучший актер драматического фильма

  • Лин-Мануэль Миранда

Лучшая актриса комедийного фильма

  • Джои Кинг

Лучший актер боевика

  • Крис Хемсворт

Лучший сериал

  • "Анатомия Грей"

Драматический сериал 2020 года

  • "Ривердейл"

Комедийный сериал 2020 года

  • "Я никогда не..."

Лучшее реалити-шоу

  • "Не отставая от Кардашян"

Лучшее конкурсное талант-шоу

  • "Голос"

Лучший телеактёр

  • Коул Спроус

Лучшая телеактриса

  • Эллен Помпео

Лучшее Дневное ток-шоу

  • "Шоу Эллен Дедженерес"

Лучшее вечернее ток-шоу

  • Вечернее шоу с Джимми Фэллоном

Звезда реалити-шоу

  • Хлои Кардашян

Певец 2020 года

  • Джастин Бибер

Певица 2020 года

  • Ариана Гранде

Группа 2020 года

  • BTS

Лучшая песня 2020 года

  • Dynamite – BTS

Лучший альбом 2020 года

  • Map of the Soul: 7 – BTS

Кантри-певец 2020 года

  • Блейк Шелтон

Новая артистка 2020 года

  • Doja Cat

Музыкальное видео 2020 года

  • Dynamite – BTS

Лучшая музыкальная коллаборация

  • WAP – Cardi B feat. Megan Thee Stallion

Лучший саундтрек

  • Only the Young (Тейлор Свифт – "Миссис Америка")

Звезда соцсетей 2020 года

  • Эмма Чемберлен

Бьюти-инфлюэнсер 2020 года

  • Джеймс Чарльз

Социальная знаменитость 2020 года

  • Ариана Гранде

Самая стильная звезда 2020 года

  • Зендая

Напомним, что People's Choice Awards - американская народная премия, которая вручается с 1975 года. Сначала были соцопросы, потом придумали голосование в Интернете. До 2017 года премию продюсировала компания Procter & Gamble и она транслировалась на канале CBS. С 2018 года права на премию выкупил телеканал E!. Списик номинаций меняются в зависимости от вызовов общества.

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