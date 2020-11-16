People's Choice Awards - кто получил награды в 2020 году

Несмотря на карантин, в США не стали отменять проведение церемонии и красную дорожку для People's Choice Awards 2020.
В Лос-Анджелесе вопреки карантину из-за коронавируса прошла красная дорожка и церемония награждения People's Choice Awards 2020, на которую массово прибыли звезды.
По красной дорожке звезды прошлись, сохраняя социальную дистанцию. Предварительно они также должны были сдать тест на COVID-19. Никаких объятий друг с другом и теплых приветствий — все позировали по одному. Из-за коронавируса премия, которая, как правило, собирает много знаменитостей, на этот раз была не слишком звездной.
People's Choice Awards 2020 - все победители
Народная Икона
- Дженнифер Лопес
Fashion-икона
- Трейси Эллис Росс
Лучший фильм 2020
- "Плохие парни навсегда"
Комедия 2020
- "Будка поцелуев 2"
Боевик 2020
- "Мулан"
Драма 2020 года
- "Гамильтон"
Семейный фильм 2020 года
- "Вперед"
Лучший киноактер
- Уилл Смит
Лучшая киноактриса
- Тиффани Хаддиш
Лучший актер драматического фильма
- Лин-Мануэль Миранда
Лучшая актриса комедийного фильма
- Джои Кинг
Лучший актер боевика
- Крис Хемсворт
Лучший сериал
- "Анатомия Грей"
Драматический сериал 2020 года
- "Ривердейл"
Комедийный сериал 2020 года
- "Я никогда не..."
Лучшее реалити-шоу
- "Не отставая от Кардашян"
Лучшее конкурсное талант-шоу
- "Голос"
Лучший телеактёр
- Коул Спроус
Лучшая телеактриса
- Эллен Помпео
Лучшее Дневное ток-шоу
- "Шоу Эллен Дедженерес"
Лучшее вечернее ток-шоу
- Вечернее шоу с Джимми Фэллоном
Звезда реалити-шоу
- Хлои Кардашян
Певец 2020 года
- Джастин Бибер
Певица 2020 года
- Ариана Гранде
Группа 2020 года
- BTS
Лучшая песня 2020 года
- Dynamite – BTS
Лучший альбом 2020 года
- Map of the Soul: 7 – BTS
Кантри-певец 2020 года
- Блейк Шелтон
Новая артистка 2020 года
- Doja Cat
Музыкальное видео 2020 года
- Dynamite – BTS
Лучшая музыкальная коллаборация
- WAP – Cardi B feat. Megan Thee Stallion
Лучший саундтрек
- Only the Young (Тейлор Свифт – "Миссис Америка")
Звезда соцсетей 2020 года
- Эмма Чемберлен
Бьюти-инфлюэнсер 2020 года
- Джеймс Чарльз
Социальная знаменитость 2020 года
- Ариана Гранде
Самая стильная звезда 2020 года
- Зендая
Напомним, что People's Choice Awards - американская народная премия, которая вручается с 1975 года. Сначала были соцопросы, потом придумали голосование в Интернете. До 2017 года премию продюсировала компания Procter & Gamble и она транслировалась на канале CBS. С 2018 года права на премию выкупил телеканал E!. Списик номинаций меняются в зависимости от вызовов общества.