People's Choice Awards - кто получил награды в 2020 году

People's Choice Awards 2020 / E!

В Лос-Анджелесе вопреки карантину из-за коронавируса прошла красная дорожка и церемония награждения People's Choice Awards 2020, на которую массово прибыли звезды.

По красной дорожке звезды прошлись, сохраняя социальную дистанцию. Предварительно они также должны были сдать тест на COVID-19. Никаких объятий друг с другом и теплых приветствий — все позировали по одному. Из-за коронавируса премия, которая, как правило, собирает много знаменитостей, на этот раз была не слишком звездной.

People's Choice Awards 2020 - все победители

Народная Икона

Дженнифер Лопес

Fashion-икона

Трейси Эллис Росс

Лучший фильм 2020

"Плохие парни навсегда"

Комедия 2020

"Будка поцелуев 2"

Боевик 2020

"Мулан"

Драма 2020 года

"Гамильтон"

Семейный фильм 2020 года

"Вперед"

Лучший киноактер

Уилл Смит

Лучшая киноактриса

Тиффани Хаддиш

Лучший актер драматического фильма

Лин-Мануэль Миранда

Лучшая актриса комедийного фильма

Джои Кинг

Лучший актер боевика

Крис Хемсворт

Лучший сериал

"Анатомия Грей"

Драматический сериал 2020 года

"Ривердейл"

Комедийный сериал 2020 года

"Я никогда не..."

Лучшее реалити-шоу

"Не отставая от Кардашян"

Лучшее конкурсное талант-шоу

"Голос"

Лучший телеактёр

Коул Спроус

Лучшая телеактриса

Эллен Помпео

Лучшее Дневное ток-шоу

"Шоу Эллен Дедженерес"

Лучшее вечернее ток-шоу

Вечернее шоу с Джимми Фэллоном

Звезда реалити-шоу

Хлои Кардашян

Певец 2020 года

Джастин Бибер

Певица 2020 года

Ариана Гранде

Группа 2020 года

BTS

Лучшая песня 2020 года

Dynamite – BTS

Лучший альбом 2020 года

Map of the Soul: 7 – BTS

Кантри-певец 2020 года

Блейк Шелтон

Новая артистка 2020 года

Doja Cat

Музыкальное видео 2020 года

Dynamite – BTS

Лучшая музыкальная коллаборация

WAP – Cardi B feat. Megan Thee Stallion

Лучший саундтрек

Only the Young (Тейлор Свифт – "Миссис Америка")

Звезда соцсетей 2020 года

Эмма Чемберлен

Бьюти-инфлюэнсер 2020 года

Джеймс Чарльз

Социальная знаменитость 2020 года

Ариана Гранде

Самая стильная звезда 2020 года

Зендая

Напомним, что People's Choice Awards - американская народная премия, которая вручается с 1975 года. Сначала были соцопросы, потом придумали голосование в Интернете. До 2017 года премию продюсировала компания Procter & Gamble и она транслировалась на канале CBS. С 2018 года права на премию выкупил телеканал E!. Списик номинаций меняются в зависимости от вызовов общества.