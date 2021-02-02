Принц Уильям попал в громкий скандал из-за Меган Маркл

Принца Уильяма обвинили в лицемерии / Reuters

Принц Уильям после заявления о расизме в футболе попал в скандал.

Как пишет издание Insider, герцог Кембриджский разместил несколько публикаций на своей странице в Twitter, в которых осуждает расистские комментарии в адрес футболистов Челси и Манчестер Юнайтед.

"Расистские оскорбления, будь то на поле, трибунах или в соцсетях, достойны презрения, и они должны прекратиться сейчас же. Мы все отвечаем за создание среды, в которой такие оскорбления недопустимы. Я благодарен всем игрокам, болельщикам, клубам и организациям, которые решительно осуждают эти злоупотребления", - написал принц Уильям, который является президентом Футбольной ассоциации Англии, на странице Кенсингтонского дворца.

Такие высказывания герцога Кембриджского подняли волну негодования среди подписчиков и его обвинили в лицемерии. Принцу Уильяму напомнили, что в свое время он не встал на защиту родственницы – герцогини Сассекской.

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"Я бы действительно хотела, чтобы вы и ваша семья были такими же громкими антирасистами, когда мишенью была герцогиня Сассекская", - прокомментировала запись обозреватель и автор CNN Кристен Майнцер.

Меган Маркл с 2016 года вынуждена была бороться с расизмом в социальных сетях с тех пор, как начала встречаться с принцем Гарри. В ее адрес постоянно поступали сообщения и обвинения, что избранницей принца стала девушка смешанной расы. Принц Гарри встал на защиту возлюбленной и даже выпустил специальное обращение.

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