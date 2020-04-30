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"Сколько говна": Влад Топалов накинулся на хейтеров Регины Тодоренко

30 апреля 2020, 17:52

Муж Регины Тодоренко, которая неудачно высказалась о домашнем насилии, вызверился на русских за свою жену.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко и Влад Топалов / Instagram

Влад Топалов неожиданно накинулся на русских. Он в резких высказываниях осудил хейтеров своей жены Регины Тодоренко и вспомнил, что у него умер друг звукорежиссер, чья смерть совпала с пиком скандала.

Он решил заступиться за свою жену Регину Тодоренко в Instagram.

"Вы столько обрушили говна на меня, на мою семью. Бог вам судья, я и сам не святой. Но уход Димы (Доброго - ред) мне в очередной раз напомнил, что есть в жизни вещи важные, а есть неважные. Все, что вы имеете против меня, моей жены, моей семьи, - это все неважно. Как бы вы там не разрывались от злости на своих диванах, от зависти, ненависти - вы не важны. Жизнь моей семьи и здоровье - это важно. Я вас не боюсь. А вот ухода близких я боюсь, - сказал Топалов. - Я вам честно скажу, моя семья пережила тяжелый стресс за последние 5 дней. Благодаря вам мою жену лишили всего, чего она добивалась - званий, проектов, контрактов, работы, денег, всего".

Певец посетовал, что быть добрым - сложно, но это то, к чему он стремится.

"Вы ненавидите меня, мою жену, а я ненавижу вас. Я готов убить каждого из вас, вы готовы убить меня, мою жену, моего ребенка. Вы желаете мне и моему сыну сгореть в огне. Моему сыну год и 4 месяца, а вы желаете нам сгореть в огне. Было бы здорово, если бы мы научились быть добрее. Человек оскорбил тебя до глубины души, как наверное моя жена кого-то из вас, а вы - нас. И взять в этот момент, не желать сжечь его в огне, а сказать: я тебя прощаю", - заявил он.

Позже в Инстаграм Влад Топалов опубликовал примирительный пост, в котором предложил пользователям сети "двигаться дальше".

"Я устал от всей этой злости и ненависти. Честно. Зла не держу ни на кого", - написал он.

Напомним, на выходных Регина Тодоренко сделала заявление во время прямого эфира в Instagram, в котором пользователи соцсетей увидели поддержку домашнего насилия. Из-за этого сначала ее начали травить в соцсетях, а когда все вышло из сетей, с Региной Тородернко разорвали контракты знаменитые бренды. В итоге, семья Регины и Влада потерпела убытки, которые в ближайше время могут вылиться в миллионы. Кроме того, скандал негативно повлиял на имидж пары.

Регина Тодоренко Влад Топалов новости шоу бизнеса
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