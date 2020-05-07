Ревизор Карантин 4 выпуск смотреть онлайн 07-05-2020

Ревизор Карантин 2020 4 выпуск смотреть онлайн 07-05-2020 / Новый канал

Новый проект Ревизор Карантин 2020 выходит в 18-00 на Новом Канале. Ревизор Карантин уже можно смотреть онлайн. На экраны вышел 4 выпуск шоу Ревизор Карантин - в новом выпуске Юлия Панкова проверила самую популярную суши-доставку Сушию, администрация которой вызвала полицию, гипермаркет Ашан, и уличную еду и была шокирована количеством нарушений.

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Во время пандемии коронавируса важно соблюдать все рекомендации и нормы Минздрава. Чтобы не навредить собственному здоровью и здоровью окружающих.

Юлия Панкова получила слишком разные отзывы на Сушию, и решила проверить ресторан. При доставке не хватало веса в роллах, но особые трудности вызвала поытка зайти в ресторан - ей предложили подождать, а потом вызвали полицию. Рабочие поверхности были сравнительно чистыми, но были вопросы к хранению рыбы. В результате, Панкова не рекомендовала Сушию.

Юлия Панкова устроила проверку киоска быстрого питания - хот-доги, фалафель и тд. Оказалось, что во время карантина повар работает несмотря на запреты. Мужчина не надевает маску, перчатки, не меняет подсолнечное масло и не все продукты хранит правильно. Юля Панкова была просто шокирована условиями работы владельца заведения Гарика.

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Потом пришло время проверки супермаркетов. Юлия Панкова во время проверок в маркетах обнаружила опасное количество микробов на поверхностях. К которым, кстати, чаще всего прикасаются посетители.

"С помощью люминометра, который определяет степень загрязнения чистых, на первый взгляд, поверхностей, проверила корзины, тележки, кассовые ленты и табло весов. Результаты меня неприятно поразили. Только представьте, при допустимых показателях в 30 единиц люминометр показал более тысячи внутри корзины. Поэтому так важно, чтобы ваш хлеб "не выглядывал" из бумажного пакета и не касался тележки или корзины, – рассказывает Юля.

Сейчас почти во всех крупных маркетах есть весы самообслуживания. Но вы даже не представляете, сколько микробов находится на их электронном табло. Эти цифры вас тоже шокируют.

"Экран, на котором мы выбираем вид и сорт фруктов и овощей, оказался самым грязным местом в супермаркетах. Люминометр показал там 1246 единиц", – рассказывает ведущая

По правилам, работники магазинов должны обязательно каждый час дезинфицировать все поверхности. А еще важно, чтобы кассир при вас продезинфицировал движущуюся ленту, куда вы кладете свои покупки. Ведь в одном из маркетов люминометр показал более 80 единиц. Кстати, на упаковках продуктов тоже достаточно грязи и микробов:

Ревизор карантин 2020 смотреть онлайн 4 выпуск - 07-05-2020:

Все новые выпуск шоу Ревизор Карантин выходят по четвергам в 18-00 на Новом канале. Также смотреть онлайн видео и читать обзор можно на Главреде.