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Ревизор Карантин 5 выпуск смотреть онлайн 14-05-2020

14 мая 2020, 14:48

Новый Ревизор Карантин с Юлией Панковой вышел на Новом Канале. Кого проверила Юлия Панкова и команда - читай и смотри в 5 выпуске Ревизор Карантин.

Ревизор Карантин 2020 4 выпуск смотреть онлайн 07-05-2020
Ревизор Карантин 2020 4 выпуск смотреть онлайн 07-05-2020 / Новый канал

Новый проект Ревизор Карантин 2020 выходит в 18-00 на Новом Канале. Ревизор Карантин уже можно смотреть онлайн. 14 мая на экраны вышел 5 выпуск шоу Ревизор Карантин - в новом выпуске Юлия Панкова провела неожиданную ревизию маркета еще одной известной сети супермаркетов. На нее уже традиционно вызвали полицию.

Что было в пятом выпуске Ревизор Карантин 2020 - смотри и читай на Главреде.

Супермаркеты сети Эко-маркет привлекают к себе все большее количество покупателей скидками, подарочными акциями и приятной ценовой политикой. А еще в этой торговой сети действуют специальные предложения для пенсионеров и постоянных клиентов. Команда Ревизор. Карантин на Новом решила проверить работу демократического Эко-маркета и убедиться, соблюдают ли продавцы санитарно-гигиенические нормы во время карантина.

"Сложилось впечатление, что я попала не в продуктовый гипермаркет, а в зоомагазин", – призналась ведущая программы Юлия Панкова.

Когда она попала в магазин, он явно не был готов к ревизии.

"По торговому залу летали воробьи, которые могут переносить опасные инфекции. Кстати, в магазине фрукты и овощи были без упаковки. Именно на них птицы могут оставить микробы", - вспомнила девушка.

Ревизор Карантин 5 выпуск 14-05-2020
Ревизор Карантин 5 выпуск 14-05-2020 / Новый канал

А за прилавком с готовой едой Юлю ждал еще один неприятный сюрприз.

"Там были тараканы. Они ползали у холодильников с блюдами. Директор маркета мне показала все акты выполненных работ по дезинфекции. Однако насекомые продолжают свободно передвигаться по маркету. Это недопустимо! Руководство должно применять другие средства борьбы. Ведь тараканы переносят на лапках возбудителей дифтерии, стафилококка, острых кишечных инфекций", – говорит ведущая.

Повар маркета была не рада Юлии Панковой. Более того, на замечания Юли она отреагировала агрессивно.

"Представляете, послала меня куда подальше", – рассказывает ведущая Новому каналу.

И уже по традиции предыдущих ревизий, директор Эко-маркета вызвала полицию.

Ревизор карантин 2020 смотреть онлайн 5 выпуск - 14-05-2020: анонс

Все новые выпуск шоу Ревизор Карантин выходят по четвергам в 18-00 на Новом канале. Также смотреть онлайн видео и читать обзор можно на Главреде.

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