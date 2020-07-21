Солист Ляписа и Brutto Сергей Михалок стал отцом четвертый раз

Сергей Михалок стал отцом 4 раз / УНИАН

Певец и музыкант Сергей Михалок стал отцом четвертый раз - его жена Светлана Зеленковская родила ему третий раз - сына Мирона.

О пополнении в семье сообщила Светлана Зеленковская в своем Instagram,

"18.07.2020 в 12:12 пришел новый человек в этот мир – Мирон! Мирон Сергеевич Михалок. Вес: 3380 Рост: 53. Пришел легко!", - пишет она.

Она не рассказала о самих родах, но показала фото с вечеринки в честь ребенка, популярной в западных странах - Babyshower, и какие подарки сделали ее малышу родственники и друзья.

"Как и при каких обстоятельствах произошло это удивительное событие, я напишу позже, поскольку мне надо собраться с мыслями, чтобы преподнести эту информацию, я и действующие лица до сих пор в шоке пока, но все было очень интересно и удивительно!", - добавила она.

Светлана Зеленковская / Instagram

Для Сергея Михалка и Светланы Зеленковской это третий общий ребенок, у них есть 6-летний сын Макар и годовалый сын Федор. Кроме того, у Сергей есть 23-летний сын Павел от предыдущего брака, а у Светланы - 18-летняя дочь Ксения.

Ранее беременную участницу Від пацанки до панянки положили на сохранение из-за сильных болей в животе.