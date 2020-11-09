Сергей Танчинец высказался об участниках Танці з зірками после вылета

Сергей Танчинец / 1+1

После 11 выпуска шоу Танці з зірками певец Сергей Танчинец и Яна Цибульская покинули шоу, так как проиграли танец за жизнь в номинации с парой Надежды Мейхер и Кирилла Васюка.

На следующий день после вылета Сергей Танчинец заявил, что теперь будет болеть за Юлю Санину, и оценил всех оставшихся участников шоу.

Сергей Танчинец, который научился танцевать с нуля, объявил, что нет ничего невозможного, если человек захочет.

"Все что ты хочешь, все что тебе важно, если приложишь достаточно усилий, может тебе подчиниться! В очередной раз доказал себе эту истину. Если шо, то 38-й год жизни - самое время для того чтобы научиться танцевать. Читайте такжеТанці з зірками 2020 11 выпуск: кто покинул шоу 08-11-2020Огромное благодарность всем кто нас поддерживал, голосовал, переживал, мотивировал! Благодаря вам мы дошли до 11-го эфира, а это ого как не мало!", - сказал он, и поблагодарил своих фанатов, которые голосовали за него.

Не оставил без внимания он свою партнершу Яну Цибульскую, и команду 1+1, которая снимала, готовила номера, учила его танцевать...

"Волшебная, мегаталантливая, целенаправленная Цибульская Яна - лучшей партнерши быть просто не могло! Ты украшение этого шоу! Я искренне благодарю тебя за все усилия и терпение! Свой кубок ты обязательно будешь держать в руках! Ты этого заслуживаешь, как ни кто!", - сказал он

Также он высказался и по поводу остальных участников и их судьбы на шоу.

"Все кто остался и продолжит борьбу за победу - полностью ее заслуживают! В четвертьфинале случайных людей не бывает! Вы все стали мне друзьями! Желаю всем сил и огня! Будете болеть за пару Юли и Димы!!! Думаю, что причины моего боления именно за них понятны и объяснениях не нуждаются", - подчеркнул Танчинец.

Сергей Танчинец / 1+1

Своих же фанатов он пообещал отблагодарить музыкой.

Напомним, что в 12 выпуске за право пройти дальше сойдутся две ВИА Гры - Надежда Мейхер и Санта Димопулос, фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина и футболист Сергей Мельник.