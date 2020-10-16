Супер топ-модель по-украински 2020: все участницы сезона

Супер топ-модель по-украински 2020 - список участниц / Новый канал

В шоу Супер топ-модель по-украиснки принимают участие только девушки. Кастинг проходили тольуо участницы прошлых сезонов Топ-модели. Судьи устроили первое испытание будущим участницам Топ-Модели по-украински еще при кастинге. А в первом эже выпуске их всех познакомили со зрителями.

В пятницу, 16 октября, в 19:00 на Новом канале прошла премера Супер Топ-модель по-украински. В первом выпуске щоу за победу будут бороться 20 самых ярких и харизматичных участниц предыдущих сезонов. Предлагаем познакомиться поближе с каждой из них.

Супер топ-модель по-украински: все участницы и фото

Супермодель по-украински, 1 сезон

Таня Брык

Супер топ-модель по-украински участницы: Таня Брык / Новый канал

Многие до сих пор считают, что победить в первом сезоне СМПУ должна была именно Таня, а не Алена Рубан. Сделать это девушке помешали лишние сантиметры в бедрах. Тогда она пообещала эксперту Сергею Никитюку, что распрощается с килограммами и покорит мировые подиумы. Так и произошло: Таня похудела на 10 кг и объездила полмира по модельным контрактам. Среди ее рабочих достижений — артбук Yohji Yamamoto, обложка L’Officiel, разворот Vogue, кампейн бренда Pepe Jeans и работа с Charlotte Tilbury.Читайте такжеСупер топ модель по-украински 2020: смотреть онлайн 1 выпуск 16 октября

Карина Данилова

Супер топ-модель по-украински участницы: Карина Данилова / Новый канал

А эта участница запомнилась зрителям своим капризным нравом. Чрезмерная эмоциональность мешала Карине выкладываться на проекте по полной, а иногда она даже срывала съемки — не могла собраться, паниковала, ныла. За прошедшие шесть лет в жизни Карины многое изменилось — она стала мудрее и сдержаннее. В частности, на это повлияло замужество и рождение двух дочерей – Веры и Мирославы, вместе с которыми девушка живет в Польше.

Анна-Кристина Приходько

Супер топ-модель по-украински участницы: Анна-Кристина Приходько / Новый канал

Анна-Кристина — самая скромная участница своего сезона. При этом в объективе она будто преображалась — выдавала нужные эмоции и прислушивалась ко всем замечаниям экспертов. После проекта девушка работала в Китае, а затем решила там же получить высшее образование.

Карина Минаева

Супер топ-модель по-украински участницы: Карина Минаева / Новый канал

Путь Карины к успеху был непростым. Она — первая участница-трансгендер модельного реалити Нового канала. В свое время соперницы по проекту так и не смогли принять ее, Карина регулярно сталкивалась с буллингом. Сейчас же все поменялось. Минаева полностью завершила трансгендерный переход, официально сменила все документы и стала уверенной в себе женщиной. Теперь Карина продолжает искать себя в профессиональном плане — она получила медицинское образование, снялась в кино, поработала визажистом, а сейчас увлекается фотографией.

Супермодель по-украински, 2 сезон

Арина Любителева

Супер топ-модель по-украински участницы: Арина Любителева / Новый канал

Арина — самая опытная модель среди всех участниц Суперсезона. Она — единственная, кто дефилировал по одному подиуму с Аллой Костромичевой (помимо проекта, разумеется). Дело было на показе Филиппа Плейна в рамках Миланской недели моды. Кстати, в этом же показе дефилировала светская львица Пэрис Хилтон.

Анна Сулима

Супер топ-модель по-украински участницы: Анна Сулима / Новый канал

Зрители обожали Сулиму за ее необъятную харизму и смешные фразочки. Возможно, поэтому она решила строить не модельную карьеру, а блогерскую. Она сотрудничает с крупными брендами техники и одежды, и даже успела поработать с Apple. Эта работа позволила девушке в 19 лет купить автомобиль, а в 20 — квартиру. Тем, что она всего достигла сама, Сулима очень гордится.

Супермодель по-украински, 3 сезон

Даша Майстренко

Супер топ-модель по-украински участницы: Даша Майстренко / Новый канал

Даша — из тех участниц модельного реалити, которых невозможно забыть даже спустя годы. Из проекта она ушла за шаг до победы, но на этом ее карьера модели не закончилась. Девушка снималась для AINA GASSE, Cover Number One и Vita Kin, украсила обложку Pink, ее фото мелькали в десятках журналов, среди которых Viva и Elle. Даша работала во многих странах и несколько лет жила в Италии.

Катя Свинарчук

Супер топ-модель по-украински участницы: Катя Свиначук / Новый канал

Перевоплощение Кати после проекта — одно из самых впечатляющих за все сезоны. Она похудела, отрастила волосы, сняла брекеты, повзрослела. Теперь девушка настоящая леди, которая умеет себя подать. После проекта Свинарчук сотрудничала с известными косметическими брендами, снималась в клипах и рекламе, посетила 16 стран. В общем, скучать ей некогда.

Саша Литвин

Супер топ-модель по-украински участницы: Саша Литвин / Новый канал

В третьем сезоне СМПУ Саша почти дошла до финала. После вылета девушка не опустила руки, а начала настойчиво идти к своей цели — улететь на контракты. Первые семь месяцев после выхода "Супермодели по-украински" в эфир Саша работала в Азии, затем стала beauty-блогером и начала сотрудничать с более чем 30-ю косметическими брендами.

Саша Кугат

Супер топ-модель по-украински участницы: Саша Кугат / Новый канал

Проект дал Саше путевку в успешное модельное будущее: он участвовала во многих показах Украинской недели моды, снималась во многих кампейнах украинских дизайнеров, отработала много заграничных контрактов. При этом девушка не очень любит хвастаться достижениями. Считает, что главное — то, какой ты человек, а не то, чего ты добился.

Ира Ротар

Супер топ-модель по-украински участницы: Ира Ротар / Новый канал

Ирина Генриховна — неограненный бриллиант проекта. Каждая ее фраза моментально превращалась в мем, с каждым выпуском у девушки становилось все больше поклонников. Масштабными модельными успехами она похвастаться не может, зато после проекта преподавала в модельной школе. А еще искала себя в разных сферах: работала официанткой и массажисткой.

Топ-модель по-украински, 1 сезон

Вика Рогальчук

Супер топ-модель по-украински участницы: Вика Рогальчук / Новый канал

Вика — самая низкая и самая младшая участница первого смешанного сезона (в нем принимали участие и парни, и девушки). При этом она смогла не только пройти в суперфинал проекта, но и доказать: быть успешной моделью можно и с ростом 169 см. Девушку приглашают на заграничные контракты, она регулярно снимается в клипах и рекламах, а еще снималась в fashion-story для Vogue.

Ира Мойсак

Супер топ-модель по-украински участницы: Ира Мойсак / Новый Канал

В Суперсезоне вы увидите и одну из самых ярких участниц ТМПУ. Ира обладает своеобразным стилем и всегда выделяется из толпы. И дело не только в натуральных рыжих волосах, но и в яркой одежде, которую девушка просто обожает. Мойсак — очень творческий человек, поэтому кроме моделинга занимается музыкой и снимает fashion-клипы.

Лиза Доронько

Супер топ-модель по-украински участницы: Лиза Доронько / Новый канал

Лиза — девушка-харизма. Она покорила сердца миллионов зрителей своей простотой и непринужденностью. А также умением скрывать недостатки. Модельная карьера у Доронько не сложилась, зато она стала успешным блогером.

Настя Панова

Супер топ-модель по-украински участницы: Настя Панова / Новый канал

После выпуска из ТМПУ Настя некоторое время работала в модельном агентстве Sharm, куда ее взял эксперт проекта и модельный скаут Сергей Никитюк. Однако вскоре набрала лишние 8 кг и целый год не могла с ними справиться, чем подставила Никитюка как менеджера.

Топ-модель по-украински, 2 сезон

Софи Беридзе

Супер топ-модель по-украински участницы: Софи Беридзе / Новый канал

Софи — еще одна модель-трансгендер в Суперсезоне. Чтобы стать тем, кем она себя чувствует, ей пришлось пройти через предательство близких и сделать десятки пластических операций. Что такое непринятие обществом, Софи знает не понаслышке, поэтому делает все, чтобы отстоять свои права.

Топ-модель по-украински, 3 сезон

Катя Чечеленко

Супер топ-модель по-украински участницы: Катя Чечеленко / Новый канал

Среди всех участниц Суперсезона Катя — самая младшая, ей 17 лет. Она имела все шансы победить в третьем сезоне ТМПУ, но помехой стал ее скверный характер. При этом девушка может похвастаться модельными успехами, среди которых лукбук Андре Тана и кампейн бренда VOVK.

Амина Досымбаева

Супер топ-модель по-украински участницы: Амина Досымбаева / Новый канал

Амина — обладательница интересной и нетипичной для нас внешности, ведь на проект она прилетела из Казахстана. После съемок ТМПУ девушка подписала контракт с агентством KModels ведущей Аллы Костромичевой, переехала жить в Киев и снялась в клипе Макса Барских.

Марго Верховцева

Супер топ-модель по-украински участницы: Марго Верховцева / Новый канал

Это та самая лысая лесбиянка Гоша из третьего сезона ТМПУ. Сейчас она открывает в себе новые грани женственности и называет себя Марго. Год между сезонами девушка не сидела сложа руки — у нее было много коммерческих съемок. А также съемки в клипах Златы Огневич и группы FO SHO.

Настя Леухина

Супер топ-модель по-украински участницы: Настя Леухина / Новый канал

Настя — самая скандальная участница за все сезоны модельного реалити. От нее доставалось каждой, причем едкими замечаниями Леухина не ограничивалась, могла и устроить драку. Когда девушка увидела со стороны, как выглядела, пришла в ужас. Настя обещает: в этом сезоне она покажет себя другой.

Все новые выпуски шоу Супер топ-модель по-украински 2020 выходят с 16 октября в 19-00 каждую пятницу.