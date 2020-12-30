Телеведущую накормили в ресторане мороженным с орехами из фекалий

Орел и решка - мороженное с отходами слонов / Новый канал

Проект Орел и решка отправил своих ведущих в Замбию, где водопад Виктория и много слонов. Ведущая Василиса Хвостова кроме водопада и дикой природы решила провести время в компании самых крупных животных, которые ходят по Земле – африканских слонов. В новом выпуске Орла и решки "Чудеса света", Новый канал показал, как ведущая откушала экзотических угощений в Замбии.

"Elephante cafe" (в переводе с англ. – "кафе слонов") – это место, где можно и "пообщаться" со слонами, и вкусно поесть. Всех животных спасли от браконьеров и привезли сюда из разных уголков Африки. Каждый день в полдень слонов выводят к туристам, чтобы те могли покормить чудо-животных. Вот такой аттракцион". – рассказывает ведущая.

Орел и решка / Новый канал

Стоимость такого удовольствия – 200 долларов (около 6 тысяч гривен), куда входит и билет, и обед за 185 долларов. Для владелицы безлимитной карточки это не проблема.Читайте такжеУкраинская телеведущая стала владелицей пляжа в Доминиканской республике

После положительной слонотерапии пришло время обедать. Ресторан разошелся - на закуску были равиоли с базиликом и съедобными листьями настурции, основным блюдом - филе говядины с карамелизированным чесноком и трюфельным маслом в соусе из красного вина, а на десерт – домашнее мороженое с орехами дерева монгонго. Но оказалось, что и здесь не обошлось без слоников.

Оказывается, орехи дерева мангонго они берут из его плодов. А их слоники помогают чистить плоды. Слон съедает плод, мякоть переваривается, а орехи выходят естественным путем. Потом орехи очищаются.

"Именно с ними и приготовили мороженое, которое вам так понравилось", - объснил девушке официант.

То самое мороженное / Новый канал

Такого сюрприза она не ожидала, но святая обязанность ведущих Орла и решки - пробовать все новое во время путешествий.

"Невероятно! За двести долларов я попробовала мороженое из орехов из попы слона, – пошутила Василиса Хвостова. – Но на самом деле оно замечательное".

Все подробности путешествия можно посмотреть в выпуске Орла&Решки Чудеса света на сайте или на YouTube Нового канала. Все новые выпуски выходят по субботам в 10:00