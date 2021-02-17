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Украинская ведущая нашла склад с костями в пещере африканского шамана

17 февраля 2021, 15:57

Телеведущая проекта "У кого больше?" Ольга Манько нашла в Занзибаре шамана, который в своей пещере хранит кости странного происхождения.

Ольга Манько
Ольга Манько / Instagram

Испытания ведущих на реалити "У кого больше?", которое показывает Новый канал часто экстремальные, стрессовые и часто гадкие. Чтобы заработать больше денег, они преодолевают свои страхи и переступают через собственные принципы. Во время съемок в Занзибаре Оля Манько пережила все эти моменты на работе у авторитетного шамана. Она рассказала в комментарию Главреду, как ее пугал работодатель.

"Третья работа у нас, традиционно, - подстава. Выбираем неприятное занятие друг другу, - говорит ведущая. - На Занзибаре Макс отправил меня ассистенткой к шаману в настоящую пещеру. У меня была огромная надежда, что он не проводит различные страшные ритуалы, ведь в Африке возможно все. Шла с убеждением, что это переодетый актер, веселит туристов. Читайте такжеУкраинская телеведущая чуть не потеряла сознание в окружении раздетых мужчинНе верю в экстрасенсов и все такое. И я ошибалась. Когда подходила к месту, где он принимает, насторожилась, было очень страшно. В пещеру нужно было спускаться по винтовой лестнице, а внутри, как в фильме: свисали сталактиты, капала вода, вокруг тьма. Честно говоря, в какой-то момент я начала верить в его силу. Он назвал меня Зеру-Зеру, что означает "белолицая" или "альбинос".

Миф об актере сразу развеялся, когда к шаману начали приходить пациенты.

"На Занзибаре шаманам доверяют больше, чем врачам, - рассказывает ведущая. - Только у человека что-то происходит в жизни или появляются проблемы со здоровьем, она сразу идет сюда, в пещеру. Во время моей работы приходил парень, который не мог определиться, что ему делать в жизни, поэтому шаман стал для него психологом. Еще приходила женщина, которая жаловалась, что у нее ноют все кости, а в голове какие-то голоса".

Шаман рассказал Оли, что белая плоть целебная, поэтому светлокожая ассистентка - очень хорошая идея. Оказывается, его миссия - быть проводником между духами и нуждающимися. Но идти в мир духов без помощника невозможно, поэтому он нанял для этого ассистентку - ведущую Нового канала.

Ольга Манько
Ольга Манько / Новый канал

Для ритуалов он заставлял ее брать руками ужасных насекомых, хоть девушка их боится до полусмерти, и продемонстрировал групповой транс с клиенткой.

"Страшнее всего стало, когда он показал, что у него есть настоящие человеческие кости, - делится Оля. - Это меня насторожило, ведь знаю, что на таких материалах гадают темные шаманы. Закончив работу, я бежала оттуда, не оборачиваясь. Хотя заплатили очень хорошо, я даже не ожидала. Шаману, кстати, люди платят не деньгами, а какими-то подарками - урожаем, коровой или землей".

Тем временем, муж Оли - Макс Узол незаконно собирал гвоздику, и когда пришло время подсчета денег в финале - приятно удивил Ольгу.

Полный выпуск шоу "У кого больше?" Занзибар можно посмотреть на Новом канале. Также все выпуски доступны на Youtube и на сайте Телепортал. Новые выпуски шоу выходят еженедельно в субботу в 12-00 на Новом канале.

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