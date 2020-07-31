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Скончался известный британский режиссер, творец фильма Pink Floyd

31 июля 2020, 19:34

Известный режиссер умер после продолжительной болезни.

Умер британский кинорежиссер Алан Паркер

В возрасте 76 лет после продолжительной болезни скончался известный британский режиссер и сценарист Алан Паркер.

Об этом со ссылкой на Британский киноинститут сообщает в пятницу, 31 июля, Variety.

Паркер был дважды номинирован на "Оскар" в категории "Лучший режиссер": в 1978 году за фильм "Полуночный экспресс", а в 1988-м — за "Миссисипи в огне". Он также снял такие фильмы, как "Багси Мэлоун", "Слава", "Птаха", "Сердце Ангела", "Эвита" и "Обязательства".

Алан Паркер сотрудничал с группой Pink Floyd и снял для нее фильм "Стена", основанный на альбоме The Wall. Пять картин британца участвовали в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.

Биография

Алан Паркер родился в Лондоне. Из рекламного бюро пришел на телевидение, где также занимался рекламой. Снял несколько короткометражек. Первый полнометражный фильм "Багси Мэлоун" (Bugsy Malone, 1976), стилизация под гангстерский фильм с актерами-детьми и стреляющими кремом автоматами, был с интересом встречен в Канне.

Следующая картина "Полуночный экспресс" (Midnight Express, 1978) о страданиях молодого американского случайного наркокурьера в турецкой тюрьме своим полускандальным успехом выдвинула молодого режиссёра в первые ряды англо-американской режиссуры.

В дальнейшем Паркер проявил себя прежде всего как профессионал, снимая фильмы в самых разнообразных жанрах — от мюзикла о студентах Нью-Йоркской высшей школы искусств, такие как "Слава" (Fame, 1980) до семейной драмы ("Иди на обман", 1982). "Пинк Флойд — Стена" (Pink Floyd — the Wall, 1982) — оригинальный, визуально решенный в духе телерекламы фильм-видеоклип по альбому рок-группы "Пинк Флойд". "Птаха" (Birdy, 1985, Большой специальный приз жюри МКФ в Канне) философская драма о ветеране вьетнамской войны, в результате посттравматического шока вообразившем себя птицей. В 2002 году награждён Орденом Британской империи.

Председатель Британской режиссёрской гильдии и основатель британского Комитета по делам кино.

Почитал талант Андрея Тарковского, поэтому в своей картине "Сердце ангела" (1987) обыграл знаменитую сцену из "Зеркала", в которой с потолка шёл дождь — у него с потолка течёт кровь.

Фильмография:

  • 1976 — Багси Мэлоун / Bugsy Malone
  • 1978 — Полуночный экспресс / Midnight Express
  • 1980 — Слава / Fame
  • 1982 — Пристрели Луну / Shoot the Moo
  • 1982 — Стена / Pink Floyd — The Wall
  • 1984 — Птаха / Birdy
  • 1987 — Сердце ангела / Angel Heart
  • 1988 — Миссисипи в огне / Mississippi Burning
  • 1990 — Посмотри на рай / Come See the Paradise
  • 1991 — Группа "Коммитментс" / The Commitments
  • 1994 — Дорога на Вэлвилл / The Road to Wellville
  • 1996 — Эвита / Evita
  • 1999 — Прах Анджелы / Angela’s Ashes
  • 2003 — Жизнь Дэвида Гейла / The Life of David Gale

Как ранее писал Главред, российский рэпер украинского происхождения Энди Картрайт умер предположительно от передозировки наркотиками 25 июля дома на Невском, 134 в Сант-Петербурге, но его жена скрывала смерть, переписывалась с поклонниками, а потом изрубила его тело и спрятала по мешкам.

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