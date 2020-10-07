Умер Эдди Ван Хален - лучший гитарист из ТОП-100 и основатель группы

Эдди Ван Халлен умер в 65 лет от тяжелой болезни.
Легендарный музыкант, основатель одноименной группы, отец и муж Эдди Ван Халлен умер 6 октября после длительной борьбы с раком горла.
О смерти отца сообщил Вольф Ван Халлен, его сын в соцсетях.
"Мне не верится, что приходится писать это, однако мой отец, Эдвард Лодевейк Ван Хален, этим утром проиграл продолжительную и непростую борьбу с раком горла ", - говорится в сообщении.
Вольф отметил, что Эдди был лучшим отцом, о котором стоит мечтать, и тепер его сердце разбито, и неизвестно, оправиться ли от потери.
October 6, 2020
У Эдди Ван Халлена Голландские корни. Его отец - саксофонист, а мать - уроженка острова Ява. С детства он знимался музыкой, изучал игру на фортепиано и постепенно усложнял уроки.
Эдди Ван Хален и его брат Алекс создали группу в 1972 году, сначала - Mammoth, а через два года ее переименовали в Van Halen.
1980-х Van Halen стала культовой в США. Всего они выпустили 12 альбомов, 10 стали мультиплатиновыми, и завоевали несколько премий Грэмми.
Эдди Ван Хален считается одним из лучших рок-гитаристов всех времен. Он популяризовал тэппинг — технику игры на гитаре при помощи ударов пальцами по грифу, а Van Halen оказала огромное влияние на развитие жанра глэм-метал.
Особой популярностью пользуется его гитара Frankenstrat, собранная им самим.
Несколько лет назад у Эдди Ван Халлена проявилась онкологи. Он боролся с болезнью, и даже удалил часть языка, но в 2020 году все стало серьезней, и он скончался 6 октября
Van Halen - Дискография
- Van Halen (1978)
- Van Halen II (1979)
- Women and Children First (1980)
- Fair Warning (1981)
- Diver Down (1982)
- 1984 (1983)
- 5150 (1986)
- OU812 (1988)
- For Unlawful Carnal Knowledge (1991)
- Live: Right Here, Right Now (Live) (1993)
- Balance (1995)
- Best of, Volume I (сборник) (1996)
- Van Halen III (1998)
- The Best of Both Worlds (сборник) (2004)
- A Different Kind of Truth (2012)
- Tokyo Dome Live in Concert (live) (2015)
Eddie Van Halen - Eruption слушать онлайн: