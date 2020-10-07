Умер Эдди Ван Хален - лучший гитарист из ТОП-100 и основатель группы

Эдди Ван Халлен / facebook.com/pg/eddievanhalen

Легендарный музыкант, основатель одноименной группы, отец и муж Эдди Ван Халлен умер 6 октября после длительной борьбы с раком горла.

О смерти отца сообщил Вольф Ван Халлен, его сын в соцсетях.

"Мне не верится, что приходится писать это, однако мой отец, Эдвард Лодевейк Ван Хален, этим утром проиграл продолжительную и непростую борьбу с раком горла ", - говорится в сообщении.

Вольф отметил, что Эдди был лучшим отцом, о котором стоит мечтать, и тепер его сердце разбито, и неизвестно, оправиться ли от потери.

У Эдди Ван Халлена Голландские корни. Его отец - саксофонист, а мать - уроженка острова Ява. С детства он знимался музыкой, изучал игру на фортепиано и постепенно усложнял уроки.

Эдди Ван Хален и его брат Алекс создали группу в 1972 году, сначала - Mammoth, а через два года ее переименовали в Van Halen.

1980-х Van Halen стала культовой в США. Всего они выпустили 12 альбомов, 10 стали мультиплатиновыми, и завоевали несколько премий Грэмми.

Эдди Ван Хален считается одним из лучших рок-гитаристов всех времен. Он популяризовал тэппинг — технику игры на гитаре при помощи ударов пальцами по грифу, а Van Halen оказала огромное влияние на развитие жанра глэм-метал.

Особой популярностью пользуется его гитара Frankenstrat, собранная им самим.

Несколько лет назад у Эдди Ван Халлена проявилась онкологи. Он боролся с болезнью, и даже удалил часть языка, но в 2020 году все стало серьезней, и он скончался 6 октября

Van Halen - Дискография

Van Halen (1978)

Van Halen II (1979)

Women and Children First (1980)

Fair Warning (1981)

Diver Down (1982)

1984 (1983)

5150 (1986)

OU812 (1988)

For Unlawful Carnal Knowledge (1991)

Live: Right Here, Right Now (Live) (1993)

Balance (1995)

Best of, Volume I (сборник) (1996)

Van Halen III (1998)

The Best of Both Worlds (сборник) (2004)

A Different Kind of Truth (2012)

Tokyo Dome Live in Concert (live) (2015)

Eddie Van Halen - Eruption слушать онлайн: