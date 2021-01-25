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"Ужасный процесс": жена Бабкина раскрыла подробности его болезни

25 января 2021, 15:43

Сергей Бабкин стремительно теряет зрение, и они с женой срочно записались на операцию в Германию. Его жена раскрыла новые подробности о здоровье Бабкина

Сергей Бабкин
Сергей Бабкин / Instagram

Сергей Бабкин на выходных объявил, что пропадет из Instagram, так как собирается на лечение страшного заболевания глаз, которое только обнаружил.

Вечером 24 января Снежана Бабкина вышла в прямой эфир в сториз, и рассказала, что они с Сергеем вылетают в германию для диагностики и лечения, но карантинные меры предосторожности заставили их задержать вылет на неделю.

"Ожидания 1 февраля, когда мы сможем вылететь. Мы бы вылетели еще вчера, но в связи с этими карантинными трудностями, мы не можем физически этого сделать и клиника записала нас аж 2-го. С 2-го до 5-го будет проводиться их диагностика. Немцы никому не доверяют, будут делать свою и на 5 число уже назначена операция. Самое главное, чтобы до 5-го не потерять то, что мы имеем", - говорит Бабкина на видео.

Снежана Бабкина объяснила, что заметили ухудшение зрения случайно, и в обычных условиях ничего не заметно - а болезнь такова, что в один момент человек просто может перестать видеть.

"А что мы имеем сейчас. Неделю назад было -50 процентов центрального зрения. На вчерашней момент — минус 70 процентов уже потеряно. Но самое коварное то, что это не ощущается. То есть близко Сергей стал видеть плохо. А далеко он видит хорошо. И где-то сзади, на задней стенке, происходит этот ужасный процесс. Но он происходит так скрыто, что ты его не чувствуешь и просто в определенный момент тебе могут выключить свет", - сказала она, и добавила, что они буквально считают дни до вылета, и радуются, что хотя бы вовремя заметили проблему.

Снежана Бабкина рассказала о состоянии Сергей Бабкина:

Сергей Бабкин Снежана Бабкина новости шоу бизнеса
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