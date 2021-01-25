"Ужасный процесс": жена Бабкина раскрыла подробности его болезни

Сергей Бабкин стремительно теряет зрение, и они с женой срочно записались на операцию в Германию. Его жена раскрыла новые подробности о здоровье Бабкина
Сергей Бабкин на выходных объявил, что пропадет из Instagram, так как собирается на лечение страшного заболевания глаз, которое только обнаружил.
Вечером 24 января Снежана Бабкина вышла в прямой эфир в сториз, и рассказала, что они с Сергеем вылетают в германию для диагностики и лечения, но карантинные меры предосторожности заставили их задержать вылет на неделю.
"Ожидания 1 февраля, когда мы сможем вылететь. Мы бы вылетели еще вчера, но в связи с этими карантинными трудностями, мы не можем физически этого сделать и клиника записала нас аж 2-го. С 2-го до 5-го будет проводиться их диагностика. Немцы никому не доверяют, будут делать свою и на 5 число уже назначена операция. Самое главное, чтобы до 5-го не потерять то, что мы имеем", - говорит Бабкина на видео.
Снежана Бабкина объяснила, что заметили ухудшение зрения случайно, и в обычных условиях ничего не заметно - а болезнь такова, что в один момент человек просто может перестать видеть.
"А что мы имеем сейчас. Неделю назад было -50 процентов центрального зрения. На вчерашней момент — минус 70 процентов уже потеряно. Но самое коварное то, что это не ощущается. То есть близко Сергей стал видеть плохо. А далеко он видит хорошо. И где-то сзади, на задней стенке, происходит этот ужасный процесс. Но он происходит так скрыто, что ты его не чувствуешь и просто в определенный момент тебе могут выключить свет", - сказала она, и добавила, что они буквально считают дни до вылета, и радуются, что хотя бы вовремя заметили проблему.
Снежана Бабкина рассказала о состоянии Сергей Бабкина:
- Как известно, Сергей Бабкин на выходных признался, что теряет зрение. По его словам, у исполнителя воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, и 70% зрения уже пропало.
- В конце августа 2020 года Сергей Бабкин сообщил, что заболел коронавирусом вместе со своей женой Снежаной, а результаты тестов они узнали после концерта ко Дню Независимости Украины, в котором он принимал участие.
- Позже Бабкин объявил, что выздоровел после заражения коронавирусом после этого прошло длительное время, и неясно, насколько мог повилиять коронавирус на здоровье.