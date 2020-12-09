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Валерия отказалась петь на незаконном корпоративе за 8,5 миллионов

9 декабря 2020, 11:21

Певица в полной мере вернула всю полученную сумму аванса, когда узнала, обстоятельства проведения выступления.

Валерия
Валерия / Instagram

Валерия не стала выступать на новогоднем корпоративе, и они с мужем вернули сразу всю сумму предоплаты, когда узнали, что праздник будет проходить с нарушениями закона.

Об этом рассказал муж певицы Иосиф Пригожин, пишет телегарм-канал Звездач.

Певица и продюсер узнали, что корпоратив будет проходить незаконно. Организаторы забронировали дату 31 декабря в том городе, где все мероприятия после 23 часов будут незаконны. Пригожин отказался от выступления и вернул деньги полностью, хоть и мог отдать только половину суммы.

"Естественно, раньше не было смысла обсуждать другие предложения, мы готовы были работать в рамках договора, пока не вмешались обстоятельства. Но сейчас, если у нас появится новое предложение, мы его примем и будем в новогоднюю ночь работать", — рассказал Иосиф.

Напомним, что Иосиф Пригожин с начала карантина выступает против финансового "угнетения" звезд, и постоянно поднимал тему финансовой помощи российским артистам.

Ранее Иосиф Пригожин поддержал Валерия Меладзе, который заявил, что российские звезды не должны ходить на новогодние концерты бесплатно. Однако теперь стало известно, что Меладзе подал заявку на новогодный концерт Песня года 2021.

Иосиф Пригожин Валерия
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