Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 11 выпуск 27-04-2020

Від пацанки до панянки 4 сезон 11 выпуск 27-04-2020 смотреть онлайн / Новый Канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн. Одиннадцатый выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 27 апреля на Новом канале в 19-00.

В 11 выпуске пацанки попали в Чернобыль. Девушек предоставили самих себе - для выживания в условиях радиации и опустошения. Они должны были оценить последствия одой ошибки. А после Чернобыля девушки занялись бизнесом.

Что было в одиннадцатом выпуске Від пацанки до панянки 4 сезон - читай на Главреде.

В начале 11 недели преподаватели отправили #загублених туда, где они получили возможность переосмыслить свою жизнь - в Чернобыль. Это место притягивает своей неизвестностью, но и одновременно очень пугает. Пацанок в 11 выпуске реалити Від пацанки до панянки 4 сезон высадили прямо под четвертым энергоблоком и сообщили: они не будут никого спасать, кроме себя. Что это значит?

Оказывается, у девушек - задание, провести параллели между местами в Чернобыле и своей жизнью. Чтобы переосмыслить свою жизнь, #загублені прошли квест знаковыми местами атомного города:

речной порт;

общежитие пожарных;

парк развлечений;

спортивная школа;

отель Полісся;

музыкальная школа;

универмаг;

автостанция Припять.

Девушки должны были понять: одна ошибка может привести к катастрофическим последствиям. Пацанки не смогли все сделать мирно: Катя Большакова, несмотря на то, что до смерти боялась Чернобыля и радиации, умудрилась случайно пробить ногу гвоздем! А вот Батюшку до слез растрогали истории жен пожарных, которые потеряли своих любимых в тот злосчастный день.

Від пацанки до панянки 2020 11 выпуск / Новый канал

Тем временем, в стенах Школы леди кипят настоящие страсти. Юля #Бандитка Чигринец влюбилась в "дворецкого" Алексея Свинторжицкого.

Еще в первом выпуске его появление заставило воинственную пацанку стать застенчивой хохотушкой. И даже после десяти недель на проекте Юля при нем краснеет и стесняется, словно школьница. Но наконец-то пацанка набралась смелости и спросила у мужчины главное – есть ли у него девушка.

"Считаю, что подробности личной жизни не нужно разглашать. На то она и личная. Но мое сердце свободно", – говорит дворецкий.

От радостной новости Юля не могла сдержать эмоций. Она рассказала, что ей нравится в "Питере Пене" (так девушки зовут дворецкого).

"Он весь такой бубочка, милашка просто. Как только его увидела, он мне сразу понравился. Да я ему готова делать массаж ног каждый день. Хочу себе такого мужа. Хотя пока создавать семью не собираюсь. Рано еще. Что мне нравится в Питере Пене? Он очень правильный, хорошо воспитанный, сдержанный. Люблю спокойных мужчин. А еще он красивый. Просто идеальный", - сказала она.

После Чернобыля из девушек решили сделать бизнеследи. Поездка в Чернобыль не была развлечением. Дирекция Школы леди в программе Від пацанки до панянки 4 сезон 11 выпуск поразила участниц темой еще одной учебной недели. Чтобы продолжить путь к изменениям, пацанки должны превратить зоны отчуждения, олицетворяющие их жизнь, на ресурс. Для этого преподаватели дали девушкам 6 тысяч гривен с условием: создать успешный бизнес и удвоить прибыль. Интересно, смогли ли #загублені не прогулять деньги, а обеспечить себе успешное будущее?

Від пацанки до панянки 4 сезон 11 выпуск смотреть онлайн 27-04-2020:

Все выпуски Від пацанки до панянки выходят по понедельникам в 19-00 на новом Канале. Также смотреть онлайн и читать описание выпуском вы можете на Главреде.