УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 11 выпуск 27-04-2020

27 апреля 2020, 18:50

Новый 11 выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 27 апреля. Что показали в 11 выпуске Від пацанки до панянки 4 сезон в школе Леди - читай на Главреде.

Від пацанки до панянки 4 сезон 11 выпуск 27-04-2020 смотреть онлайн
Від пацанки до панянки 4 сезон 11 выпуск 27-04-2020 смотреть онлайн / Новый Канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн. Одиннадцатый выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 27 апреля на Новом канале в 19-00.

В 11 выпуске пацанки попали в Чернобыль. Девушек предоставили самих себе - для выживания в условиях радиации и опустошения. Они должны были оценить последствия одой ошибки. А после Чернобыля девушки занялись бизнесом.

Что было в одиннадцатом выпуске Від пацанки до панянки 4 сезон - читай на Главреде.

В начале 11 недели преподаватели отправили #загублених туда, где они получили возможность переосмыслить свою жизнь -  в Чернобыль. Это место притягивает своей неизвестностью, но и одновременно очень пугает. Пацанок в 11 выпуске реалити Від пацанки до панянки 4 сезон высадили прямо под четвертым энергоблоком и сообщили: они не будут никого спасать, кроме себя. Что это значит?

Оказывается, у девушек - задание, провести параллели между местами в Чернобыле и своей жизнью. Чтобы переосмыслить свою жизнь, #загублені прошли квест знаковыми местами атомного города:

  • речной порт;
  • общежитие пожарных;
  • парк развлечений;
  • спортивная школа;
  • отель Полісся;
  • музыкальная школа;
  • универмаг;
  • автостанция Припять.

Девушки должны были понять: одна ошибка может привести к катастрофическим последствиям. Пацанки не смогли все сделать мирно: Катя Большакова, несмотря на то, что до смерти боялась Чернобыля и радиации, умудрилась случайно пробить ногу гвоздем! А вот Батюшку до слез растрогали истории жен пожарных, которые потеряли своих любимых в тот злосчастный день.

Від пацанки до панянки 2020 11 выпуск
Від пацанки до панянки 2020 11 выпуск / Новый канал

Тем временем, в стенах Школы леди кипят настоящие страсти. Юля #Бандитка Чигринец влюбилась в "дворецкого" Алексея Свинторжицкого.

Еще в первом выпуске его появление заставило воинственную пацанку стать застенчивой хохотушкой. И даже после десяти недель на проекте Юля при нем краснеет и стесняется, словно школьница. Но наконец-то пацанка набралась смелости и спросила у мужчины главное – есть ли у него девушка.

"Считаю, что подробности личной жизни не нужно разглашать. На то она и личная. Но мое сердце свободно", – говорит дворецкий.

От радостной новости Юля не могла сдержать эмоций. Она рассказала, что ей нравится в "Питере Пене" (так девушки зовут дворецкого).

"Он весь такой бубочка, милашка просто. Как только его увидела, он мне сразу понравился. Да я ему готова делать массаж ног каждый день. Хочу себе такого мужа. Хотя пока создавать семью не собираюсь. Рано еще. Что мне нравится в Питере Пене? Он очень правильный, хорошо воспитанный, сдержанный. Люблю спокойных мужчин. А еще он красивый. Просто идеальный", - сказала она.

После Чернобыля из девушек решили сделать бизнеследи. Поездка в Чернобыль не была развлечением. Дирекция Школы леди в программе Від пацанки до панянки 4 сезон 11 выпуск поразила участниц темой еще одной учебной недели. Чтобы продолжить путь к изменениям, пацанки должны превратить зоны отчуждения, олицетворяющие их жизнь, на ресурс. Для этого преподаватели дали девушкам 6 тысяч гривен с условием: создать успешный бизнес и удвоить прибыль. Интересно, смогли ли #загублені не прогулять деньги, а обеспечить себе успешное будущее?

Від пацанки до панянки 4 сезон 11 выпуск смотреть онлайн 27-04-2020:

Все выпуски Від пацанки до панянки выходят по понедельникам в 19-00 на новом Канале. Также смотреть онлайн и читать описание выпуском вы можете на Главреде.

Від пацанки до панянки 4 сезон онлайн Новый канал новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 11 выпуск 27-04-2020». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:18
Несколько тысяч покойников: у берегов Крыма нашли жуткую находку века
19:15
"Или трусы, или крестик": экс-глава Минфина рассказал о вариантах для Украины по кредиту от МВФ
19:12
Цугцванг для Зеленского: политолог объяснил проблему назначения Саакашвили
19:07
Доктор Кто 13 сезон - дата выхода продолжения сериала Видео
18:58
Польша хочет выслать авиарейсы за украинскими заробитчанами
18:55
Праздник Радоница 2020 – что нельзя делать, а что непременно нужно Видео
18:50
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 11 выпуск 27-04-2020 Видео
18:44
Продуктовые рынки останутся закрытыми - эксперт назвал причину
18:34
Шок и трепет: эксперты озвучили жуткий прогноз по зарплатам Украины после карантина
18:05
Самые модные длинные платья на лето 2020 - фото Фото
18:00
Ветер любви 20 серия смотреть онлайн 27-04-2020 Видео
17:50
Ученые узнали, в каком случае выше всего риск заразиться коронавирусом
17:38
Отдых в Турции 2020: эпидемия COVID-19 нагло "сожрала" шведский стол Видео
17:32
Лукашенко испугался революции из-за карантина
17:10
Тысячи их: в Службе занятости рассказали, как растет в Украине безработица
17:04
Названы необычные симптомы аллергии Видео
17:00
Ветер любви 19 серия смотреть онлайн 27-04-2020 Видео
16:48
Создатели Skyrim пожертвуют миллион долларов на борьбу с коронавирусом
16:47
В Украине резко снизятся зарплаты: сколько будем зарабатывать после карантина
16:41
"*баться, не за*бусь": Шнуров написал любовное послание жене
16:40
Трудно без плана: Кличко рассказал, как Киев будут выводить из карантина
16:01
Коронавирус вцепился в детей: врачи забили тревогу из-за жуткого синдрома Видео
15:45
Две веселые игры по Властелину колец и Хоббиту вернулись в Steam
15:23
iPhone SE 2020 года с легкостью прошел проверку на прочность
15:20
Медики предупредили о новой жуткой опасности коронавируса для здоровья - Der Spiegel
14:51
"Нет смысла разбираться, зачем долб*бы это делают": эксперт раскритиковал новые правила денежных переводов
14:50
Сестра Ким Чен Ына может возглавить Северную Корею: что о ней известно Видео
14:43
Зулейха открывает глаза вызвал приступ победобесия у крымнашистов в России
14:23
Стало известно, когда в следующий раз покажут долгожданную Cyberpunk 2077
14:18
В кабинете замдиректора Института рака нашли прослушку
14:07
Максимально жарко: синоптик предупредила о погодных рекордах Украины Видео
14:03
У Зеленского рассказали, когда откроют все рынки по Украине
14:02
Коронавирус в Украине и мире – сколько жертв и зараженных на 27 апреля Видео
14:00
Уманский спрогнозировал массовую миграцию из Украины и потерю рабочих мест
13:49
Саммита Зеленского, Путина, Меркель и Макрона не будет: Лавров назвал причину Видео
13:42
Ученые рассказали, почему затягивается разработка вакцины против коронавируса Видео
13:39
Видео со спойлерами к The Last of Us Part II утекли в сеть. Там есть лесбийский секс
13:23
Украина резко поднялась в мировом рейтинге по расходам на оборону
13:19
Джиган и Оксана Самойлова снова вместе
13:06
Зараза не уханьская: в Китае истерика из-за расследования происхождения Ковида Видео
12:50
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: денежное место и схватки за авторитет Видео
12:45
Эксперт рассказал, от какой "погони" убегает способное достроить Северный поток-2 судно
12:37
В Украине возобновят транспортное сообщение: названа дата и условие Видео
12:30
Папаньки 2020 - когда смотреть, актеры и сюжет Видео
12:26
Сокол и Зимний Солдат выйдет в стиле Капитана Америки
12:25
Кличко жестко наказал "дебошира" Слончака Видео
11:58
Лунный календарь на май 2020: фазы Луны и благоприятные дни мая
11:53
Работа в Киеве: число вакансий снизилось на 34% – на кого есть спрос Видео
11:45
Фото голого Александра Цекало с сигаретой попало в сеть
11:45
Трагедия двух маленьких диктаторов: как планы Путина и Ким Чен Ына пошли прахом мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять