Война за Карабах: в Армении назвали главную цель Турции

Война за Нагорный Карабах / Скриншот

Президент Армении Армен Саркисян оценил роль Турции в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.

Как подчеркнул он в интервью Коммерсанту, Анкара стремится контролировать энергетические линии из Каспийского региона в Европу.

По его мнению, именно по этому Турция активно поддерживает Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе.

"Турция там, потому что она хочет управлять этими линиями (нефте- и газопроводами, - ред.). И чем дольше длится конфликт, тем глубже будет присутствие Турции в Азербайджане", - считает президент Армении.

По его словам, речь идет об изменениях в региональной геополитике.

"Турция становится соседом России, с которой у нее, по сути, будет сухопутная граница. Турция будет управлять нефте- и газопроводом, которые проложены в Европу", - добавил Саркисян.

Война за Карабах: позиция Анкары

Ранее президент Турции Реджеи Эрдоган заявил о том, что Минская группа ОБСЕ оказывает Армении помощь поставками оружия.

Он напомнил, что Армения нарушила временное гуманитарное перемирие, объявленное в ночь на 18 октября.

По словам Эрдогана, на протяжении 30 лет Россия, США и Франция не завершили переговоры не отдали земли азербайджанской стороне.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах