Война за Карабах: в Армении назвали главную цель Турции

Турция активно поддерживает Азербайджан, подчеркнул Армен Саркисян.
Президент Армении Армен Саркисян оценил роль Турции в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.
Как подчеркнул он в интервью Коммерсанту, Анкара стремится контролировать энергетические линии из Каспийского региона в Европу.
По его мнению, именно по этому Турция активно поддерживает Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе.
"Турция там, потому что она хочет управлять этими линиями (нефте- и газопроводами, - ред.). И чем дольше длится конфликт, тем глубже будет присутствие Турции в Азербайджане", - считает президент Армении.
По его словам, речь идет об изменениях в региональной геополитике.
"Турция становится соседом России, с которой у нее, по сути, будет сухопутная граница. Турция будет управлять нефте- и газопроводом, которые проложены в Европу", - добавил Саркисян.
Война за Карабах: позиция Анкары
Ранее президент Турции Реджеи Эрдоган заявил о том, что Минская группа ОБСЕ оказывает Армении помощь поставками оружия.
Он напомнил, что Армения нарушила временное гуманитарное перемирие, объявленное в ночь на 18 октября.
По словам Эрдогана, на протяжении 30 лет Россия, США и Франция не завершили переговоры не отдали земли азербайджанской стороне.
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- 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
- Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.
История войны за Нагорный Карабах
- В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.