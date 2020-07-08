Yuna 2020 перенесена на 2021 год - когда пройдет церемония

Yuna 2020 перенесена на 2021 год/ yuna.ua

Организаторы Национальной музыкальной премии Yuna 2020 заявили о том, что объявление победителей этого года в обычном формате шоу в столичном Дворце Украина не состоится из-за карантина. Имена победителей девятой премии Yuna 2020 объявят в формате онлайн-трансляции 9 июля в 12:30 на официальных страницах премии в соцсетях.

Церемония Yuna 2020 переносится на 2021 год. Она состоится в рамках десятой, юбилейной, церемонии YUNA 2021, которая продлится два дня – 30 и 31 марта 2021 года. Это будет два разных шоу во Дворце Украина.

Приобретенные ранее билеты действуют на 30 марта без необходимости обмена. Билет на 31 марта такие зрители смогут приобрести со скидкой 20%.

"Пристально следя за ситуацией с карантином и ограничением на проведение массовых мероприятий, мы поняли: нет никакой гарантии, что церемонию можно будет провести в сентябре, как мы планировали. Здоровье артистов и зрителей для нас превыше всего.Читайте такжеAtlas Weekend Days 2020 - что будет на концерте вместо фестиваля

Поэтому 9 июля конверты с именами победителей, которые нам предоставят представители компании Deloitte Ukraine, которая традиционно является гарантом честности голосования, откроют члены нашего Экспертного совета. Это Фагот из ТНМК, продюсер Ирина Горовая, саундпродюсер Вадим Лисица и другие. Все желающие смогут увидеть это в прямом эфире на наших страницах в Facebook и Instagram и на канале в YouTube", - объявил Павел Шилько, генеральный продюсер премии Yuna 2020

Поскольку Yuna 2021 юбилейное событие, организаторы решили сделать его особенным. Благодаря тому, что количество номинаций постоянно растет, организаторы изменили шоу – оно продлится не один, а два вечера.