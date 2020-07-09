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Yuna 2020 - назвали имена победителей престижной премии

На онлайн-трансляции Yona 2020 определили победителей престижной украинской музыкальной премии.

9 июля 2020, 15:34
YUNA 2020 - победители
Yuna 2020 - победители / YUNA.MUSICAWARDS

9 июля состоялось объявление победителей Национальной музыкальной премии Yuna 2020. Члены Экспертного совета и организаторы назвали имена победителей всех номинаций Yuna на 2020 год

Объявления транслировалось в прямом эфире на страницах премии в Facebook, Instagram и на YouTube-канале Yuna.

Победителями 9-й Национальной музыкальной премии Yuna стали:

Yuna 2020 победители

  • Лучше концертное шоу: Monatik — LOVE IT Ритм
  • Лучший исполнитель: Monatik
  • Лучшая исполнительница: NK
  • Открытие года: Jerry Heil
  • Лучший поп-группа: Время и Стекло
  • Лучшая рок-группа: Антитіла
  • Лучший видеоклип: Monatik — LOVE IT Ритм
  • Лучший эстрадный хит: Оля Полякова — Любовница
  • Лучший дуэт: alyona alyona & Alina Pash — Падло
  • Лучшая песня на другом языке: Momatik — LOVE IT Ритм
  • Лучшая песня к фильму: DakhaBrakha — Пливе човен ("Вулкан")
  • Лучшая песня: Время и Стекло — Дим
  • Лучший альбом: alyona alyona — Пушка, Monatik — LOVE IT Ритм

Всего премии YUNA 2020 присуждены в 17 номинациях. Учитывались работы украинских исполнителей, выпущенные в период с 1 ноября 2018 по 31 октября 2019 года.Читайте такжеYuna 2020 перенесена на 2021 год - когда пройдет церемония

Напомним, в марте были объявлены победители в первых четырех категориях YUNA 2020.

  • Maruv Siren Song ("Лучший электронный хит")
  • alyona alyona & Alina Pash с песней Падло ("Лучший хип-хоп хит")
  • Луна ("Другой формат") и
  • Monatik Corporation ("Лучший менеджмент артиста").

Yuna 2020 - все победители смотреть онлайн трансляцию:

Торжественное награждение победителей Yuna 2020 состоится во время проведения следующей, десятой церемонии 30-31 марта 2021 в столичном Дворце Украина. Это будет два разных шоу.

Билеты, приобретенные на церемонию Yuna 2020, действительны на 30 марта без необходимости замены. Те, кто их имеет, получат возможность приобрести билеты на 31 марта с 20% скидкой.

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