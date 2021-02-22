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Юрий Горбунов спел с Потапом в песне к фильму Скажене весілля 3

22 февраля 2021, 13:38

Mozgi опубликовали клип на песню На щастя, которая стала главным саундтреком фильма Скажене весілля 3.

Скажене весілля 3 - На щастя
Скажене весілля 3 - песня На щастя / пресс-служба

Создатели фильма Скажене весілля 3 и Mozgi Entertainment выпустили клип на главный саундтрек нового фильма.

Для съемок клипа песню спели все звезды фильма, в том числе телеведущий, продюсер и сценарист, актер кино и сериалов Юрий Горбунов.

Композицию исполнил весь ансамбль звезд шоу-бизнеса, снявшихся в трех фильмах: Потап, Олег Винник, Позитив, Надежда Мейхер и Юрий Горбунов. Атмосферу добавлял цыганский театр "Романс".

По сюжету, в третьем фильме замуж выходит последняя незамужняя девушка в семье, и авторы утверждают, что Скажене весілля 3 - последний фильм, который завершает трилогию безудержного свадебного веселья.

Звезды в ролике заходят в зал на премьеру фильма, и пока Олег Винник задерживаются устраивают невероятную вечеринку вместо просмотра. Но главному повелителю одиноких волчиц пообещали в итоге еще раз сходить на показ вместе.Читайте такжеСкажене весілля 3 - появились дата выхода, сюжет и список актеров

"Основным лейтмотивом клипа, который, как и фильм, выходит накануне ожидаемой весны, стало поощрение людей к возвращению в кинозалы. Возвращение за по настоящему светлым настроением, с яркими и теплыми эмоциями, дарить которые призвано наше Скажене Весілля 3. Чтобы этот саундтрек стал настоящим хитом, был привлечен действительно исключительный звездный состав, еще и я там немного подпеваю. Автор песни Потап, как и всегда, справился с задачей не на сто, а на двести процентов. Надеемся, что композиция "На щастя" станет не просто хитом, а новым гимном украинских свадеб ", - рассказывает продюсер ленты Юрий Горбунов.

Скажене весілля 3 - актеры

  • Екатерина Файн
  • Вячеслав Хостикоев
  • Назар Заднепровский
  • Леся Самаева
  • Полина Василина
  • Джимми Воха-Воха
  • Александр Кобзарь
  • Вера Кобзарь
  • Инна Приходько
  • Арам Арзуманян
  • Юрий Горбунов
  • Потап (Алексей Потапенко)
  • Позитив (Алексей Завгородний)
  • Петр Бампер (Алексей Супрун)
  • Олег Винник
  • Надежда Мейхер
  • Анна Тринчер
  • Игорь Крикунов
  • Петр Черный

Скажене весілля 3 - На Щастя (саундтрек) смотреть клип:

Скажене весілля 3 саундтрек На щастя - слова и текст

Мати вишила дорогу

Рушниками вам на долю

Ти серця не край

А вночі молила Бога

Щоб він дав їм щастя

Дітям моїм щастя дай

Ой не солодко а гірко

В нас буває на весіллях

Грають і співають дзвінко

В нас музики в Україні

Ой на щастя ой на долю

За нову міцну родину

Молодий із молодою

Доньку народіть та й сина

Серце батьківське все знає

Як нелегко відпускати

Хоч сльози збирай

Я і сам колись казав їй

Не журіться мамо

Не журіться мамо

Ой не солодко а гірко

В нас буває на весіллях

Грають і співають дзвінко

В нас музики в Україні

Ой на щастя ой на долю

За нову міцну родину

Молодий із молодою

Доньку народіть та й сина

Напомним, что фильм Скажене весілля 3 выходит 25 февраля во всех кинотеатрах Украины.

Юрий Горбунов Потап Надежда Мейхер Олег Винник Скажене весілля Позитив
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