Юрий Горбунов спел с Потапом в песне к фильму Скажене весілля 3

Mozgi опубликовали клип на песню На щастя, которая стала главным саундтреком фильма Скажене весілля 3.
Создатели фильма Скажене весілля 3 и Mozgi Entertainment выпустили клип на главный саундтрек нового фильма.
Для съемок клипа песню спели все звезды фильма, в том числе телеведущий, продюсер и сценарист, актер кино и сериалов Юрий Горбунов.
Композицию исполнил весь ансамбль звезд шоу-бизнеса, снявшихся в трех фильмах: Потап, Олег Винник, Позитив, Надежда Мейхер и Юрий Горбунов. Атмосферу добавлял цыганский театр "Романс".
По сюжету, в третьем фильме замуж выходит последняя незамужняя девушка в семье, и авторы утверждают, что Скажене весілля 3 - последний фильм, который завершает трилогию безудержного свадебного веселья.
Звезды в ролике заходят в зал на премьеру фильма, и пока Олег Винник задерживаются устраивают невероятную вечеринку вместо просмотра. Но главному повелителю одиноких волчиц пообещали в итоге еще раз сходить на показ вместе.Читайте такжеСкажене весілля 3 - появились дата выхода, сюжет и список актеров
"Основным лейтмотивом клипа, который, как и фильм, выходит накануне ожидаемой весны, стало поощрение людей к возвращению в кинозалы. Возвращение за по настоящему светлым настроением, с яркими и теплыми эмоциями, дарить которые призвано наше Скажене Весілля 3. Чтобы этот саундтрек стал настоящим хитом, был привлечен действительно исключительный звездный состав, еще и я там немного подпеваю. Автор песни Потап, как и всегда, справился с задачей не на сто, а на двести процентов. Надеемся, что композиция "На щастя" станет не просто хитом, а новым гимном украинских свадеб ", - рассказывает продюсер ленты Юрий Горбунов.
Скажене весілля 3 - актеры
- Екатерина Файн
- Вячеслав Хостикоев
- Назар Заднепровский
- Леся Самаева
- Полина Василина
- Джимми Воха-Воха
- Александр Кобзарь
- Вера Кобзарь
- Инна Приходько
- Арам Арзуманян
- Юрий Горбунов
- Потап (Алексей Потапенко)
- Позитив (Алексей Завгородний)
- Петр Бампер (Алексей Супрун)
- Олег Винник
- Надежда Мейхер
- Анна Тринчер
- Игорь Крикунов
- Петр Черный
Скажене весілля 3 - На Щастя (саундтрек) смотреть клип:
Скажене весілля 3 саундтрек На щастя - слова и текст
Мати вишила дорогу
Рушниками вам на долю
Ти серця не край
А вночі молила Бога
Щоб він дав їм щастя
Дітям моїм щастя дай
Ой не солодко а гірко
В нас буває на весіллях
Грають і співають дзвінко
В нас музики в Україні
Ой на щастя ой на долю
За нову міцну родину
Молодий із молодою
Доньку народіть та й сина
Серце батьківське все знає
Як нелегко відпускати
Хоч сльози збирай
Я і сам колись казав їй
Не журіться мамо
Не журіться мамо
Ой не солодко а гірко
В нас буває на весіллях
Грають і співають дзвінко
В нас музики в Україні
Ой на щастя ой на долю
За нову міцну родину
Молодий із молодою
Доньку народіть та й сина
Напомним, что фильм Скажене весілля 3 выходит 25 февраля во всех кинотеатрах Украины.