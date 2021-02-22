Юрий Горбунов спел с Потапом в песне к фильму Скажене весілля 3

Скажене весілля 3 - песня На щастя / пресс-служба

Создатели фильма Скажене весілля 3 и Mozgi Entertainment выпустили клип на главный саундтрек нового фильма.

Для съемок клипа песню спели все звезды фильма, в том числе телеведущий, продюсер и сценарист, актер кино и сериалов Юрий Горбунов.

Композицию исполнил весь ансамбль звезд шоу-бизнеса, снявшихся в трех фильмах: Потап, Олег Винник, Позитив, Надежда Мейхер и Юрий Горбунов. Атмосферу добавлял цыганский театр "Романс".

По сюжету, в третьем фильме замуж выходит последняя незамужняя девушка в семье, и авторы утверждают, что Скажене весілля 3 - последний фильм, который завершает трилогию безудержного свадебного веселья.

Звезды в ролике заходят в зал на премьеру фильма, и пока Олег Винник задерживаются устраивают невероятную вечеринку вместо просмотра. Но главному повелителю одиноких волчиц пообещали в итоге еще раз сходить на показ вместе.Читайте такжеСкажене весілля 3 - появились дата выхода, сюжет и список актеров

"Основным лейтмотивом клипа, который, как и фильм, выходит накануне ожидаемой весны, стало поощрение людей к возвращению в кинозалы. Возвращение за по настоящему светлым настроением, с яркими и теплыми эмоциями, дарить которые призвано наше Скажене Весілля 3. Чтобы этот саундтрек стал настоящим хитом, был привлечен действительно исключительный звездный состав, еще и я там немного подпеваю. Автор песни Потап, как и всегда, справился с задачей не на сто, а на двести процентов. Надеемся, что композиция "На щастя" станет не просто хитом, а новым гимном украинских свадеб ", - рассказывает продюсер ленты Юрий Горбунов.

Скажене весілля 3 - актеры

Екатерина Файн

Вячеслав Хостикоев

Назар Заднепровский

Леся Самаева

Полина Василина

Джимми Воха-Воха

Александр Кобзарь

Вера Кобзарь

Инна Приходько

Арам Арзуманян

Юрий Горбунов

Потап (Алексей Потапенко)

Позитив (Алексей Завгородний)

Петр Бампер (Алексей Супрун)

Олег Винник

Надежда Мейхер

Анна Тринчер

Игорь Крикунов

Петр Черный

Скажене весілля 3 - На Щастя (саундтрек) смотреть клип:

Скажене весілля 3 саундтрек На щастя - слова и текст

Мати вишила дорогу

Рушниками вам на долю

Ти серця не край

А вночі молила Бога

Щоб він дав їм щастя

Дітям моїм щастя дай

Ой не солодко а гірко

В нас буває на весіллях

Грають і співають дзвінко

В нас музики в Україні

Ой на щастя ой на долю

За нову міцну родину

Молодий із молодою

Доньку народіть та й сина

Серце батьківське все знає

Як нелегко відпускати

Хоч сльози збирай

Я і сам колись казав їй

Не журіться мамо

Не журіться мамо

Ой не солодко а гірко

В нас буває на весіллях

Грають і співають дзвінко

В нас музики в Україні

Ой на щастя ой на долю

За нову міцну родину

Молодий із молодою

Доньку народіть та й сина

Напомним, что фильм Скажене весілля 3 выходит 25 февраля во всех кинотеатрах Украины.