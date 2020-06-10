"Начали мне угрожать": журналист Тайного агента сделала откровенное признание

Александра Башкатова / Новый Канал

В детективе можно увидеть, как главный герой проникает в преступную группировку, чтобы провести расследование. Людей, которые работают под прикрытием, называют агентами. Они могут несколько месяцев вести расследование, чтобы собрать доказательства и документы. Журналисты проекта Тайный агент, который снимает Новый канал тоже свои расследования проводят под прикрытием. Они устраиваются на работу в одну из сфер потребления, чтобы на собственном опыте показать, как работает эта отрасль изнутри.

Журналистка Нового канала Александра Башкатова сравнила работу агента с Формулой 1.

"Это очень опасно. Но без адреналина расследований я уже не могу жить!", – признается девушка Главреду.Читайте такжеЖурналисты обнаружили стафилококк в санатории

Александра рассказывает, что на первых работах, куда она устраивалась под прикрытием, было по-настоящему страшно.

Александра Башкатова / Пресс-служба Новый канал

"Всегда боялась, что меня могут рассекретить. Однажды я работала на предприятии в ночную смену. Завод находился в сотне километров от Киева. То есть, там я могла рассчитывать только на себя. И вдруг "коллега" меня спросил, не журналистка ли я? Признаюсь, что такой неожиданный вопрос ввел меня в ступор. Пришлось ответить в шутку, мол, вот моя камера, микрофон, и я журналист. Его реакция меня удивила. Он посмеялся, и мы пошли работать дальше", – вспомнила журналистка свои расследования.

А еще Александра рассказывает, что однажды ее просили переснять сюжет за деньги.

Александра Башкатова / Пресс-служба Новый канал

"Хорошее расследование – бесценно. Представьте, когда я отказалась переснимать сюжет, они начали мне угрожать!", – говорит журналистка.

Чтобы узнать, для чего рискуют агенты проекта на Новом канале - смотрите все новые выпуски шоу по понедельникам по понедельникам в 19:00, чтобы не пропустить самые интересные расследования журналистов.