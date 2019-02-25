Кличко: В больнице №1 после капремонта установили оборудование европейского уровня

25 февраля 2019, 14:27

На капитальный ремонт больницы выделили более 60 млн грн.

Виталий Кличко в Киевскую клиническую больницу №1, где недавно провели ремонт
Виталий Кличко в Киевскую клиническую больницу №1, где недавно провели ремонт / КГГА

В Киевской клинической больнице №1 после проведения капитального ремонта заработала система телемедицины, позволяющая проводить консультации с врачами в любом уголке мира.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью Деловой столице, отвечая на вопрос о достижениях в киевской медицине.

Как пример системных изменений в этой сфере, мэр Киева привел Киевскую клиническую больницу №1, где недавно провели капитальный ремонт.

"Мы инспектировали после ремонта два отделения больницы – операционное и рентгеноэндоваскулярной хирургии. В операционном отделении увеличили количество операционных до шести, а новое отделение рентгеноэндоваскулярной хирургии с гибридной операционной даст возможность оказывать качественную неотложную кардиологическую помощь киевлянам. В обновленных отделениях установили оборудование европейского уровня, что позволит оказывать круглосуточную медицинскую помощь по самым высоким стандартам качества", – объяснил Кличко.

Также он рассказал, сколько средств было выделено на ремонт и закупку нового оборудования в больницу.

"На капитальный ремонт больницы выделили более 60 млн грн, на закупку оборудования – более 80 млн. На эти средства закупили операционные столы, эндоскопические стойки, наркозно-дыхательные аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких, аппарат УЗИ экспертного класса и другое оборудование. Также теперь есть возможность и для применения телемедицины. Когда нужна помощь, то для врачей доступны консультации специалистов из любой точки мира. Теперь есть возможность вместе со специалистами из других стран проводить операции", – отметил мэр Киева.

Кроме того, он рассказал о планах на 2019 год по внедрению системных изменений в киевскую медицину.

"В планах на этот год – начало строительства больницы со стационаром на Троещине и больницы скорой медицинской помощи на правом берегу. Всего в столичном бюджете 2019 года на сферу здравоохранения предусмотрено почти 11 млрд грн. Это значительно больше, чем в прошлом году", – подытожил Виталий Кличко.

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КГГА Виталий Кличко
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