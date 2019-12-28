Открытие Шулявского моста: Кличко на квадроцикле удивил нарядом - видео

В Киеве состоялось открытие для движения Шулявского моста.

Кличко дал старт движению по реконструированному мосту, проехавшись по нем на квадроцикле в костюме Деда Мороза.

Отметим, Шулявский мост частично обрушился 27 февраля 2017 года. Демонтаж моста начался 17 марта 2019 года.

Напомним, в начале декабря была установлена последняя секция Шулявского моста. Прогон весом в 540 тонн поднял и выставил в проектное положение голландский супердомкрат.

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Также СМИ сообщали, что стоимость ремонта Шулявского моста поднялась до 1 млрд гривен, из которых из которых 716 млн выделено на строительные работы, а остальные средства – на оборудование и другие расходы.

Ранее в феврале 2017 года на Шулявском мосту обвалилась часть бетонного забора. Весной 2019-го Шулявский путепровод полностью перекрыли и начали демонтаж конструкций. Городская власть анонсировала ремонт путепровода, который продлится 2 года.