"Подгорает": Кличко анонсировал запуск Шулявского путепровода до конца года

Строители работают круглосуточно, чтобы запустить Шулявский мост / скриншот из видео

Чтобы до конца уходящего года запустить движение Шулявским путепроводом, строители работают круглосуточно и без выходных, заявил градоначальник Киева Виталий Кличко, который ранее рассказал, когда построят метро на Троещину.

"Для того, чтобы запустить движение Шулявским путепроводом с улицы Довженко на улицу Вадима Гетьмана до конца этого года, строители без выходных работают и днем, и ночью. Конструкцию нового моста уже заасфальтировали и нанесли на дорожное покрытие временную разметку.

Прошлой ночью вкладывали асфальт на подъезде со стороны улицы Вадима Гетьмана. Сегодня будут асфальтировать подъезд со стороны улицы Довженко. Параллельно устанавливают барьерную и перильные ограждения", - высказался Кличко в фейсбуке.

При этом Кличко уточнил, что гарантию на эксплуатацию покрытия из высококачественного полимерного асфальтобетона подрядчик дает 10 лет.

Отметим, не все граждане обрадовались такой спешке строителей, о чем не постеснялись выказаться под видео, которое разместил мэр Киева.

"А що так? Підгорає? А до сьогоднішнього часу там півтори каліки длубались і не дуже поспішали", - пишет Тарас Стисло.

"Так місяцями нічого не робили, то нехай хоч вночі щось пороблять. Але дивно, потрібно було з 25-го перекрити все там наглухо до 31-го. Ото вже по нашому", - высказался Серж Валентинович.

"Ну ясна річ що тепер вони працюють цілодобово, це така давня Українська традиція, класти асфальт зимою і в дощ, просто літом там всього пару чоловік ходило, і будівництво ніяк не рухалося. Невже це не можна було зробити розмірено і планово????", - добавил Игорь Баленко.

Читайте также"Раздел коррупционных потоков": Левченко раскрыл схемы псевдо-войны Кличко с Офисом президентаНапомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко 7 октября подписал распоряжение о переутверждении проекта реконструкции Шулявского моста с увеличенной до 1 050 млн грн сметной стоимостью работ.

По данным журналистов издания "Наші гроші", проект переутвержден с учетом экспертного отчета по рассмотрению проектной документации от 19 июня 2018 года и экспертного отчета от 14 августа 2019 года о рассмотрении сметной части.

Кроме того, распоряжением утверждена стоимость реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана (корректировка) в ценах по состоянию на 13 августа 2019 года.