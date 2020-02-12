Тянула за руку: в Киеве посреди бела дня пытались украсть ребенка - подробности

Злоумышленница хотела похитить пятилетного мальчика / Нацполиция

На одной из станций киевского метрополитена произошел вопиющий случай - посреди белого дня женщина пыталась похитить чужого ребенка.

Как сообщает полиция города Киева в среду, 12 февраля, злоумышленника схватила пятилетнего мальчика и потянула за собой. Украсть ребенка ей помещали его мать, а также неравнодушные прохожие, которые бросились на помощь.

"В столичную полицию поступило сообщение о том, что на станции метро Лукьяновская неизвестная пыталась похитить малолетнего ребенка. Полицейский, который немедленно прибыл на место происшествия, задержал женщину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правонарушительницей оказалась 32-летняя уроженка Хмельницкой области.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

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Полицейским удалось задержать горе-воровку детей. Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о покушении на похищение человека. Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Главред писал, что на главной улице столице, Крещатике, неизвестные похитили 12-летнюю школьницу и увезли на авто в сторону Оболони. В городе был введен план Перехват. По информации копов, похитители схватили девочку неподалеку от школы №53 и увезли на черном Volkswagen Multivan. А спустя несколько часов копы опровергли похищение, заявив, что девочку в автомобиле увез водитель и охранник семьи, и в настоящее время с ребенком все хорошо.

Также напомним, вопиющий случай произошел в Киеве на улице Саперное Поле, 26. Неизвестный мужчина в среду, 30 октября, похитил маленького ребенка. По словам свидетеля происшествия, похитителем был худощавый мужчина 30 лет в темной куртке. Он положил корзину с ребенком в ВАЗ 21099 и скрылся с места. Номерные знаки машины - АІ 3045 ОС.