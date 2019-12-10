В Киеве на Крещатике похитили 12-летнюю девочку: все подробности

Похитители схватили ребенка неподалеку от школы №53 и увезли в сторону Оболони.
Во вторник, 10 декабря, на главной улице Киева Крещатике неизвестные похитили 12-летнюю школьницу и увезли на авто в сторону Оболони.
В этой связи в городе в 15:37 введен план Перехват.
По информации копов, похитители схватили девочку неподалеку от школы №53 и увезли на черном Volkswagen Multivan.
Отметим, правоохранители разыскивают автомобиль.
По предварительным данным, номера автомобиля: АА2838ТО.
Добавим, что спустя несколько часов копы опровергли похищение, заявив, что девочку в автомобиле увез водитель и охранник семьи, и в настоящее время с ребенком все хорошо.
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