В Киеве на Крещатике похитили 12-летнюю девочку: все подробности

В Киеве ввели план перехват / kiev.informator.ua

Во вторник, 10 декабря, на главной улице Киева Крещатике неизвестные похитили 12-летнюю школьницу и увезли на авто в сторону Оболони.

В этой связи в городе в 15:37 введен план Перехват.

По информации копов, похитители схватили девочку неподалеку от школы №53 и увезли на черном Volkswagen Multivan.

Отметим, правоохранители разыскивают автомобиль.

По предварительным данным, номера автомобиля: АА2838ТО.

Добавим, что спустя несколько часов копы опровергли похищение, заявив, что девочку в автомобиле увез водитель и охранник семьи, и в настоящее время с ребенком все хорошо.

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