В Киеве построят новую ветку метро: закончат спустя 50 лет

В Киеве пообещали построить метро на Троещину.
В Киеве в течении 40-50 лет будет завершена постройка Подольско-Выгуровской линии метрополитена. Она пройдет от Троещины до Окружной дороги.
Как сообщает институт Генерального плана столицы в своем Facebook, длина новой ветки метро составит 31 км и эта линия будет вмещать в себе 22 станции.
В институте уточнили, что почти невозможно вывести линию такой длины и с таким количеством станций в наших реалиях. Поэтому строительство и запуск такой линии прогнозирует отдельные пусковые комплексы.
"В течении 5-7 лет ожидается запуск первого пускового комплекса, который будет состоять из 5 станций (Радужная, Трухановский остров, Судостроительная, Подольская и Глубочицкая)", - говорится в сообщении.
Далее ожидается постройка 13,8 км линии метро и обустройство еще 12 станций.
- М. Цветаевой,
- М. Закревского,
- С. Лифара,
- Т. Драйзера,
- В. Маяковского,
- Бульвар Перова,
- С. Стальского,
- Братиславского,
- Залив Десенка,
- Площадь Победы,
- Южный вокзал,
- Соломенская площадь.
К концу 2040 года на Подольско-Выгуровской линии будет 17 станций, а отрезок линии - 21,0 км.
Завершающим этапом будет обустройство пяти станций:
- Чоколовская,
- Аэропорт,
- Кольцевая дорога,
- Академика Курчатова,
- ул. Киото.
Как ранее сообщал Главред, Виталий Кличко сообщил подробности строительства новой ветки метро на Виноградарь. По его словам из-за эпидемии коронавируса постройку метро на жилмассив не отменили и как анонсировалось, первые станции метро откроют уже в декабре 2021 года.