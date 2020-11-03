В Киеве построят новую ветку метро: закончат спустя 50 лет

Когда построят метро на Троещине / КП Киевский метрополитен

В Киеве в течении 40-50 лет будет завершена постройка Подольско-Выгуровской линии метрополитена. Она пройдет от Троещины до Окружной дороги.

Как сообщает институт Генерального плана столицы в своем Facebook, длина новой ветки метро составит 31 км и эта линия будет вмещать в себе 22 станции.​

В институте уточнили, что почти невозможно вывести линию такой длины и с таким количеством станций в наших реалиях. Поэтому строительство и запуск такой линии прогнозирует отдельные пусковые комплексы.

"В течении 5-7 лет ожидается запуск первого пускового комплекса, который будет состоять из 5 станций (Радужная, Трухановский остров, Судостроительная, Подольская и Глубочицкая)", - говорится в сообщении.

Далее ожидается постройка 13,8 км линии метро и обустройство еще 12 станций.

М. Цветаевой,

М. Закревского,

С. Лифара,

Т. Драйзера,

В. Маяковского,

Бульвар Перова,

С. Стальского,

Братиславского,

Залив Десенка,

Площадь Победы,

Южный вокзал,

Соломенская площадь.

К концу 2040 года на Подольско-Выгуровской линии будет 17 станций, а отрезок линии - 21,0 км.

Завершающим этапом будет обустройство пяти станций:

Чоколовская,

Аэропорт,

Кольцевая дорога,

Академика Курчатова,

ул. Киото.

Как ранее сообщал Главред, Виталий Кличко сообщил подробности строительства новой ветки метро на Виноградарь. По его словам из-за эпидемии коронавируса постройку метро на жилмассив не отменили и как анонсировалось, первые станции метро откроют уже в декабре 2021 года.