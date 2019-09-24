"Небывалые холода": температура воздуха в Киеве резко упадет – синоптик

Синоптик предупредила о дождях и резком похолодании

В среду, 25 сентября, в большинстве областей Украины удержится сухая погода, однако в западные области придет атмосферный фронт, который принесет дожди, рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, дожди в среду вечером накроют Винницкую и Житомирскую области.

"Ближайшей ночью заморозки ожидаются на севере и востоке Украины, на остальной территории + 4 + 9 градусов, на юге до 13 градусов. Днем в среду предполагается + 14 + 18 градусов, на северо-востоке + 10 + 14 градусов, на юге и местами на Западе + 15 + 22 градуса", - подчеркнула она в Facebook.

Читайте такжеСамая лютая зима за 30 лет: синоптики предупредили о Монстре с ВостокаСиноптик отметила, что в Киеве в среду осадков не прогнозируется, ночью ожидается + 3 + 5 градусов, в окрестностях города местами заморозки 0-2 градуса, днем около +15 градусов.

Диденко также предупредила, что в четверг, 26 сентября, в Киеве прогнозируются дожди и похолодание до +12 градусов днем.

"Здесь все жалуются на небывалые холода, обзывают сентябрь ноябрем и говорят, что старожилы не помнят... Всегда, всегда в Украине случаются в сентябре заморозки. Вообще, ранние заморозки даже приходят в наши широты и в августе", - резюмировала синоптик.

/ wxcharts.com

Напомним, ранее синоптик рассказал о погоде до конца осени.